Nach Unfalltod von Jota: Schweigeminuten bei Frauen-EM

Bei einem schrecklichen Autounfall kommt Portugals Fußball-Nationalspieler Jota ums Leben. Auch sein Bruder überlebt nicht. Beiden wird bei der Frauen-EM gedacht.

Cernadilla. Nach dem tragischen Unfalltod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota vom FC Liverpool wird es bei der Frauen-EM in der Schweiz im Gedenken an den 28-Jährigen Schweigeminuten geben. Wie der Europäische Fußballverband mitteilte, wird bei allen heutigen Spielen und den Partien am Freitag ein Moment der Stille eingelegt. Bei den Schweigeminuten wird auch Jotas Bruder André Silva gedacht, der ebenfalls bei dem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Jota und sein 25 Jahre alter Bruder waren Medienberichten aus Spanien und Portugal zufolge am frühen Morgen auf der Autobahn 52 in Höhe der Gemeinde Cernadilla verunglückt. Laut der britischen BBC verunglückten die beiden in einem Sportwagen bei einem Überholmanöver. Das Auto soll demzufolge von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen sein. Die Rettungskräfte hätten am Unfallort nur noch den Tod der beiden jungen Männer bestätigen können.

Verband bittet um Schweigeminute

Zuvor hatte der portugiesische Fußballverband die UEFA gebeten, bei der Europameisterschaft der Frauen vor dem Spiel der Portugiesinnen gegen Spanien heute Abend eine Schweigeminute einzulegen. Die UEFA ging noch weiter. (dpa)