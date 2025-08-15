Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Nach Unwetter: Turbulenter Sieg für ten Hag und Leverkusen

Patrik Schick (2. v. r.) brachte die Leverkusener in Führung.
Patrik Schick (2. v. r.) brachte die Leverkusener in Führung. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Schiedsrichter Michael Bacher hatte die Partie zeitweise unterbrochen.
Schiedsrichter Michael Bacher hatte die Partie zeitweise unterbrochen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Einstand geglückt: Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag.
Einstand geglückt: Leverkusens neuer Trainer Erik ten Hag. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Fußball
Nach Unwetter: Turbulenter Sieg für ten Hag und Leverkusen
Christoph Lother, dpa
Das Pflichtspiel-Debüt des neuen Bayer-Trainers verläuft kurios. Erst wird die Partie bei Viertligist Großaspach unterbrochen, dann schwächt sich der Außenseiter selbst. Am Ende wird's doch deutlich.

Aspach.

Erst bremste ihn ein Unwetter, dann rettete ihn vor allem sein Torjäger: Erik ten Hag hat ein turbulentes Pflichtspiel-Debüt als Trainer von Bayer Leverkusen erlebt. Ein Fehlstart blieb dem Niederländer beim hart erkämpften und lange Zeit nicht souveränen 4:0 (1:0) in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Viertligist SG Sonnenhof Großaspach aber erspart.

Nachdem die Partie wegen eines Gewitters für fast 40 Minuten unterbrochen worden war, traf Stürmer Schick für den favorisierten Fußball-Bundesligisten in der 32. Minute. Nach der Pause schwächte sich Großaspach gleich doppelt: Kapitän Volkan Celiktas sah Gelb-Rot (66.), sein Teamkollege Mert Tasdelen sogar glatt Rot (82.).

Die weiteren Leverkusener Tore erzielten Arthur (74.), Christian Kofane (84.) und Alejandro Grimaldo per Elfmeter (87.).

Unwetter sorgt für lange Unterbrechung

Das Spiel war noch keine 20 Minuten alt, da schickte Schiedsrichter Michael Bacher die Teams schon wieder vom Feld. Zu dem heftigen Regen, der kurz vor dem Anpfiff eingesetzt hatte, waren auch noch Hagel, Donner und Sturmböen gekommen. Helfer versuchten unter anderem mit Besen, den Rasen von den Wassermassen zu befreien. Nach etwas weniger als einer Dreiviertelstunde Pause wurde schließlich weitergespielt.

Bayer hatte deutlich mehr Ballbesitz, das Duell mit dem mutigen Regionalligisten deswegen aber noch lange nicht im Griff. Stattdessen musste Stürmerstar Schick nur wenige Minuten nach seinem Kopfballtor auf der eigenen Linie klären – Großaspachs Celiktas hatte den Ball nach einer Ecke noch mal erstaunlich scharf gemacht. Zuvor hatte auch schon Fabian Eisele eine gute Möglichkeit für den Außenseiter vergeben (28.).

Auch in der zweiten Halbzeit war es zunächst ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Großaspach hielt stark dagegen - und schwächte sich durch den Platzverweis von Celiktas dann selbst. Der Spielführer hatte zunächst gemeckert und dabei Gelb gesehen und nur zwei Minuten später Leverkusens von Hertha BSC verpflichteten Neuzugang Ibrahim Maza an der Seitenlinie gefoult. Kurze Zeit später sorgte Arthur mit dem 2:0 für die Entscheidung - nach Vorarbeit des eingewechselten und erst vor wenigen Tagen von AZ Alkmaar gekommenen Ernest Poku. Nach dem zweiten Platzverweis machte es Bayer deutlich.

Ten Hag tritt schweres Erbe an

Für ten Hag war es das erste Pflichtspiel als Bayer-Coach. Der 55-Jährige, einst bei Ajax Amsterdam und Manchester United unter Vertrag, folgte in Leverkusen diesen Sommer auf den früheren Meistertrainer Xabi Alonso. Ten Hag hat beim Double-Sieger von 2024 einen großen Umbruch zu bewältigen. Etliche Leistungsträger, darunter die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah, haben den Club in der laufenden Transferperiode verlassen.

Schon die Vorbereitung der Werkself war durchwachsen verlaufen. Auch der mühsame und kuriose Pokal-Erfolg in der schwäbischen Provinz hat ten Hag und seinen Leverkusenern nun noch mal gezeigt, dass sie sich bis zum Liga-Start gegen die TSG 1899 Hoffenheim in einer Woche steigern müssen. (dpa)

