Nach Verletzung: BVB-Profi Schlotterbeck bricht USA-Reise ab

Beim 6:0-Testspiel-Sieg muss BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck mit einer Blessur ausgewechselt werden. Diese zwingt ihn nun zu einer längeren Pause. Die USA-Reise ist für den Profi vorzeitig zu Ende.

San Diego. Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat wegen seiner Verletzung aus dem letzten Testspiel die USA-Reise mit seinem Club Borussia Dortmund vorzeitig abgebrochen. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger reiste zurück nach Deutschland, um sich dort Untersuchungen zu unterziehen, wie der BVB mitteilte.

Schlotterbeck musste zuletzt beim 6:0 im Testspiel gegen den Zweitligisten San Diego Loyal vorzeitig ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose zur Verletzung gab der BVB nicht bekannt.

Die Blessur hätte "einen Trainingseinsatz in den kommenden Tagen nicht ermöglicht", teilte der deutsche Vize-Meister mit. Schlotterbeck trat daher die Heimreise an, während seine Teamkollegen nach Las Vegas weiterreisten. Dort steht ein Testspiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United auf dem Programm. Anschließend folgt in Chicago eine Partie gegen den FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ). (dpa)