Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Viererpack: Mbappé stützt Real-Trainer Xabi Alonso

Kylian Mbappé (r) und Vinicius Junior von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg in Piräus.
Kylian Mbappé (r) und Vinicius Junior von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg in Piräus. Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa
Kylian Mbappé (r) und Vinicius Junior von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg in Piräus.
Kylian Mbappé (r) und Vinicius Junior von Real Madrid feiern den Champions-League-Sieg in Piräus. Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa
Fußball
Nach Viererpack: Mbappé stützt Real-Trainer Xabi Alonso
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Champions League ist Real Madrid wieder auf Kurs. In der spanischen Liga steht man auf Platz eins. Trotzdem ist die Unruhe groß. Topstar Mbappé hat sich jetzt zu Trainer Xabi Alonso geäußert.

Piräus.

Nach seinen vier Toren im Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus hat sich Stürmerstar Kylian Mbappé von Real Madrid vor seinen viel kritisierten Trainer Xabi Alonso gestellt. "Wenn man für einen Verein wie Real Madrid spielt, ist es normal, dass viel geredet wird. Wir Spieler müssen uns gegenseitig schützen, den Trainer und den Staff", sagte der 26-jährige Franzose.

Der 4:3-Erfolg beim griechischen Meister war für Real der erste Erfolg nach drei Pflichtspielen ohne Sieg. "Jetzt geht es darum, dass alle Madridistas spüren, dass wir geeint sind und alle in dieselbe Richtung marschieren", sagte Mbappé. "Auf einem Schiff kann es auch mal stürmisch werden, aber niemand wird dieses Schiff verlassen. Wir halten alle zusammen, um gemeinsam Titel zu gewinnen."

Der Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso war vor dieser Saison zu Real Madrid gewechselt. Trotz der Tabellenführung in der spanischen Liga gibt es in Madrid große Unruhe wegen angeblicher Spannungen zwischen dem Trainer und Teilen seines erfolgsverwöhnten Teams. Vor allem das Verhältnis zwischen Xabi Alonso und dem brasilianischen Stürmer Vinícius Junior ist belastet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.11.2025
2 min.
Real Madrid dank Mbappé-Toren weiter unangefochten vorn
Kylian Mbappé (r) brachte Real Madrid mit seinen Toren auf Siegkurs gegen Valencia.
Vor dem Spiel präsentiert Kylian Mbappé den Real-Fans den Goldenen Schuh, dann trifft er sofort wieder.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
23:05 Uhr
2 min.
Liverpool-Krise immer schlimmer - Viererpack für Mbappé
Hier kassiert der FC Liverpool das nächste Gegentor zuhause.
An einem spektakulären Champions-League-Abend fallen in mehreren Spielen mehr als fünf Tore. Die Hauptdarsteller: der kriselnde FC Liverpool, Superstar Kylian Mbappé und PSG-Profi Vitinha.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
12:13 Uhr
2 min.
Fahrplanwechsel bringt neue Linien und Zeiten im Nahverkehr
Wegen bundesweiter Änderungen im Bahnverkehr passt der MDV Mitte Dezember viele Verbindungen an. (Archivbild)
Neue Linienführungen, angepasste Abfahrtszeiten und Änderungen bei Bus und Bahn: Der Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen für Fahrgäste im Mitteldeutschen Verkehrsverbund.
Mehr Artikel