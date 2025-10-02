Nach Virkus-Rücktritt: Sportchef vor Trainerentscheidung

Gladbach sucht nach dem Rücktritt von Roland Virkus einen neuen Sportchef mit "großem Selbstvertrauen". Die Trainerfrage soll vorerst hinten anstehen.

Mönchengladbach. Nach dem Aus von Roland Virkus als Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach soll die Trainerfrage beim kriselnden Bundesligisten wohl erst nach der Neubesetzung des Sportchef-Postens geklärt werden. "Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen", sagte Gladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann der "Rheinischen Post".

"Sollte das aber länger dauern und wir sehen gute Entwicklungen, bleibt sie vielleicht auch nicht so lange offen", ergänzte der 61-Jährige. Eine Entscheidung bei der Trainerfrage sei noch nicht gefallen. "Der Sportdirektor muss für sich selbst auf der Basis seines Konzepts entscheiden, wie er sich und sein Team aufstellt. Der erste Schritt muss sein, dass wir eine sportliche Führung bekommen", sagte Stegemann.

Nachfolger-Profil: "Mediale Stärke, großes Selbstvertrauen"

Virkus war am Dienstag nach dreieinhalb Jahren im Amt zurückgetreten. Zwei Wochen vor dem Virkus-Rücktritt hatte sich der fünfmalige deutsche Meister von Gerardo Seoane getrennt. Seitdem ist der eigentliche U23-Trainer Eugen Polanski "bis auf weiteres" Trainer des Profiteams.

Das Profil für einen Virkus-Nachfolger ist beim Tabellenletzten indes recht klar: "Er braucht mediale Stärke, ein großes Selbstvertrauen und eine klare Philosophie und Ausrichtung, wohin es mit dem Verein gehen soll", sagte Stegemann. Einen großen Umbau unter neuer Führung soll es eher nicht geben. "Wir dürfen jetzt nicht alles infrage stellen, hier wurde über viele Jahre gute Arbeit geleistet." (dpa)