Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Virkus-Rücktritt: Sportchef vor Trainerentscheidung

Stefan Stegemann muss gemeinsam mit dem Verein einen Virkus-Nachfolger finden. (Archivbild)
Stefan Stegemann muss gemeinsam mit dem Verein einen Virkus-Nachfolger finden. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Stefan Stegemann muss gemeinsam mit dem Verein einen Virkus-Nachfolger finden. (Archivbild)
Stefan Stegemann muss gemeinsam mit dem Verein einen Virkus-Nachfolger finden. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa
1. Bundesliga
Nach Virkus-Rücktritt: Sportchef vor Trainerentscheidung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gladbach sucht nach dem Rücktritt von Roland Virkus einen neuen Sportchef mit "großem Selbstvertrauen". Die Trainerfrage soll vorerst hinten anstehen.

Mönchengladbach.

Nach dem Aus von Roland Virkus als Sport-Geschäftsführer bei Borussia Mönchengladbach soll die Trainerfrage beim kriselnden Bundesligisten wohl erst nach der Neubesetzung des Sportchef-Postens geklärt werden. "Der erste Stein, der fallen muss, ist der neue sportliche Leiter. Den wollen wir zeitnah finden. Die Trainerfrage bleibt bis dahin offen", sagte Gladbachs Geschäftsführer Stefan Stegemann der "Rheinischen Post".

"Sollte das aber länger dauern und wir sehen gute Entwicklungen, bleibt sie vielleicht auch nicht so lange offen", ergänzte der 61-Jährige. Eine Entscheidung bei der Trainerfrage sei noch nicht gefallen. "Der Sportdirektor muss für sich selbst auf der Basis seines Konzepts entscheiden, wie er sich und sein Team aufstellt. Der erste Schritt muss sein, dass wir eine sportliche Führung bekommen", sagte Stegemann.

Nachfolger-Profil: "Mediale Stärke, großes Selbstvertrauen"

Virkus war am Dienstag nach dreieinhalb Jahren im Amt zurückgetreten. Zwei Wochen vor dem Virkus-Rücktritt hatte sich der fünfmalige deutsche Meister von Gerardo Seoane getrennt. Seitdem ist der eigentliche U23-Trainer Eugen Polanski "bis auf weiteres" Trainer des Profiteams.

Das Profil für einen Virkus-Nachfolger ist beim Tabellenletzten indes recht klar: "Er braucht mediale Stärke, ein großes Selbstvertrauen und eine klare Philosophie und Ausrichtung, wohin es mit dem Verein gehen soll", sagte Stegemann. Einen großen Umbau unter neuer Führung soll es eher nicht geben. "Wir dürfen jetzt nicht alles infrage stellen, hier wurde über viele Jahre gute Arbeit geleistet." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
19.09.2025
4 min.
Hilft Polanski seinem Förderer? Virkus unter Druck
Nach der Trennung von Gerardo Seoane steigt der Druck auf Gladbachs Sportchef Roland Virkus
Zehn Spiele ohne Sieg, fünf ohne Tor: Gladbach taumelt. Kann Interimscoach Eugen Polanski die Wende schaffen – und damit auch Roland Virkus helfen? Der Druck auf den Sportchef wächst.
Carsten Lappe, dpa
30.09.2025
3 min.
Nach Kritik: Gladbachs Geschäftsführer Virkus tritt zurück
Sportdirektor Roland Virkus muss bei Borussia Mönchengladbach gehen.
Der Druck wurde zu groß: Roland Virkus bietet seinen Rücktritt an - und die Club-Bosse von Borussia nehmen ihn an. Zum Abschied gibt es warme Worte.
Jörg Soldwisch und Morten Ritter, dpa
Mehr Artikel