Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Vorwürfen: Olympiasieger Kukuk gesteht Fehler ein

Christian Kukuk hat auf den Vorwurf des unsachgemäßen Trainings reagiert.
Christian Kukuk hat auf den Vorwurf des unsachgemäßen Trainings reagiert. Bild: Maximilian Wendl/dpa
Christian Kukuk ist in die Kritik geraten.
Christian Kukuk ist in die Kritik geraten. Bild: Stefan Lafrentz/dpa
Christian Kukuk hat auf den Vorwurf des unsachgemäßen Trainings reagiert.
Christian Kukuk hat auf den Vorwurf des unsachgemäßen Trainings reagiert. Bild: Maximilian Wendl/dpa
Christian Kukuk ist in die Kritik geraten.
Christian Kukuk ist in die Kritik geraten. Bild: Stefan Lafrentz/dpa
Sport-Mix
Nach Vorwürfen: Olympiasieger Kukuk gesteht Fehler ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Schlaufzügel-Eklat in Verona zeigt Top-Reiter Christian Kukuk Reue. Wie er mit der Welle an Kritik umgeht und was Bundestrainer Becker dazu sagt.

Stuttgart.

Springreit-Olympiasieger Christian Kukuk hat auf den Vorwurf des unsachgemäßen Trainings mit seiner Stute reagiert und einen Fehler eingeräumt. "Ich habe das verstanden und sehe das auch total ein", sagte Kukuk vor seinem ersten Start beim Stuttgarter Turnier. "Es tut mir außerordentlich leid, dass ich die Menschen, unseren Sport und auch mich persönlich in diese Situation gebracht habe und einige enttäuscht habe." 

Bei seinem ersten Auftritt in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle belegte Kukuk mit Cepano Baloubet den 30. Platz. In den Fokus war er zuvor wegen eines Videos gerückt. Es zeigt, wie Kukuk beim Weltcup-Turnier in Verona beim Training mit seinem Pferd Just be Gentle lediglich mit Schlaufzügeln reitet. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, wie der nationale Verband FN erklärt. Die Offiziellen des Weltverbands FEI hatten in Verona nicht reagiert. Schlaufzügel sind Hilfszügel, die zusätzlich zu den normalen Zügeln am Gebiss befestigt werden. Sie verlaufen durch die Gebissringe und werden in der Hand des Reiters gehalten.

Bauch- statt Kopfgefühl vertraut

"Es war eine herausfordernde Situation für mich", erklärte Kukuk sein Vorgehen. Die Stute sei "sehr aufgeregt gewesen. Diese 30 Sekunden spiegeln aber überhaupt nicht wider, was in diesen 45 Minuten, in denen ich mit dem Pferd gearbeitet habe, gewesen ist. Mein Bauchgefühl hat leider mein Kopfgefühl überstimmt. Für mich war es die beste Herangehensweise, um die Anspannung aus ihr herauszukriegen". Nicht auf seinen Kopf zu hören, sei die falsche Entscheidung gewesen. 

"Das lässt mich in meiner Vorbildrolle sehr schlecht aussehen, da gibt es keine zwei Meinungen", gestand Kukuk, der nach dem Vorfall noch den dritten Platz in Verona belegt hatte. Mit dem Ergebnis habe die Stute bewiesen, dass sie "mir das am Ende verziehen hat, was dargestellt wurde".

Kukuk: Nur Regeln reichen nicht aus

Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Situation seien klarere Regeln, sagte der Paris-Goldmedaillengewinner. "Ganz am Ende kommt es aber auch auf das Gefühl und das Einfühlungsvermögen an - das geht nicht mit Regeln", so Kukuk weiter. Für ihn sei es nun von Bedeutung, in solchen Situationen eine andere Herangehensweise zu wählen.

Auf ihn und sein Umfeld sei in den vergangenen Tagen eine Menge eingeprasselt, verwies der Reiter aus Riesenbeck auf mediale Kritik und negative Nachrichten sowie Kommentare in den sozialen Netzwerken. "Ich finde es auch gefährlich, eine Beziehung zwischen zwei Lebewesen auf 30 Sekunden zu reduzieren. In gewisser Art und Weise wird einem dann eine Zielscheibe aufgesetzt, man wird gebrandmarkt - und damit muss ich jetzt leben." Er erklärte weiter, dass die an ihn gerichteten Mitteilungen "erschreckend" gewesen seien und ihn die Dynamik überrascht habe.

Rückendeckung erhielt Kukuk von Bundestrainer Otto Becker, der sagte: "Einerseits ist es so, dass ich normalerweise mit darauf achte, dass solche Sachen nicht passieren. Andererseits geht es auch darum, dass ich mich vor meine Reiter stelle - und Christian hat es gesagt, Fehler können passieren, wir versuchen sie zu vermeiden. Es ist nicht selbstverständlich, dass er sich gestellt hat - Respekt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
07.11.2025
2 min.
VfB überrascht von DFB-Kader - Stiller: "Kein Kommentar"
Angelo Stiller fehlt im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Angelo Stiller nicht im DFB-Kader? Das kommt für den VfB Stuttgart unerwartet. Der Mittelfeldspieler möchte sich nicht äußern. Sein Trainer ergreift das Wort.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
09.11.2025
5 min.
Barbara Becker erlebt bei "Masked Singer" kein Happy End
So eine verrückte Nudel: Die "Rave-ioli" kam eine Runde weiter.
Die Kostüm-Schau "The Masked Singer" ist zurück - und gleich zu Beginn erlebt eine fröhliche Figur ein trauriges Ende. Vor allem für Verona Pooth ist die Enttarnung des "Smileys" unangenehm.
Jonas-Erik Schmidt, dpa
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel