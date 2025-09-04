Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach Vuelta-Eklat: Friedliche Proteste und Ausreißer-Sieg

Juan Ayuso gewann die zwölfte Etappe der Vuelta. (Archivbild)
Juan Ayuso gewann die zwölfte Etappe der Vuelta. (Archivbild) Bild: Massimo Paolone/LaPresse/dpa
Bei der Etappe in Bilbao ist es aufgrund der Pro-Palästina-Proteste zu einem Eklat gekommen.
Bei der Etappe in Bilbao ist es aufgrund der Pro-Palästina-Proteste zu einem Eklat gekommen. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Juan Ayuso gewann die zwölfte Etappe der Vuelta. (Archivbild)
Juan Ayuso gewann die zwölfte Etappe der Vuelta. (Archivbild) Bild: Massimo Paolone/LaPresse/dpa
Bei der Etappe in Bilbao ist es aufgrund der Pro-Palästina-Proteste zu einem Eklat gekommen.
Bei der Etappe in Bilbao ist es aufgrund der Pro-Palästina-Proteste zu einem Eklat gekommen. Bild: Miguel Oses/AP/dpa
Radsport
Nach Vuelta-Eklat: Friedliche Proteste und Ausreißer-Sieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch auf der zwölften Etappe der Spanien-Rundfahrt sind wieder viele palästinensische Fahnen zu sehen, es bleibt aber friedlich. Den Etappensieg holt sich ein Spanier.

Los Corrales de Buelna.

Einen Tag nach dem Eklat infolge der heftigen Pro-Palästina-Proteste ist die Spanien-Rundfahrt ohne Zwischenfälle und mit dem Ausreißer-Sieg von Juan Ayuso weitergerollt. Auf der zwölften Etappe von 144,9 Kilometer von Laredo nach Los Corrales de Buelna setzte sich der Spanier, um den es im UAE-Team während der Vuelta zum Zoff und zur Vertragsauflösung zum Saisonende gekommen ist, im Sprint gegen seinen Landsmann Javier Romo durch.

Nachdem am Vortag die elfte Etappe in Bilbao aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen der zahlreichen Demonstranten im Zielbereich drei Kilometer vor Schluss ohne Sieger beendet worden war, gab es dieses Mal keine gravierenden Beeinträchtigungen. Zwar waren erneut auf der Zielgeraden viele Palästina-Fahnen zu sehen, trotzdem blieb es weitgehend friedlich.

Der Gesamterste Jonas Vingegaard hielt sich vor der schweren Kletterpartie am Freitag zurück und erreichte das Ziel mit mehr als sechs Minuten Rückstand an der Seite seiner Rivalen. Damit verfügt der Däne weiter über einen Vorsprung von 50 Sekunden auf den Portugiesen Joao Almeida, wenn es auf der 13. Etappe den bis zu 23,5 Prozent steilen Alto de l'Angliru hinaufgeht. Durchschnittlich 9,8 Prozent Steigung über 12,4 Kilometer werden auf dem Schlussanstieg zu meistern sein.

Israel-Team denkt nicht an Rückzug

Dann will auch das Team Israel-Premier Tech wieder dabei sein. Der Rennstall, der im Zuge des Gaza-Krieges im Mittelpunkt der Proteste steht, hat einen Rückzug aus dem Rennen ausgeschlossen. "Wenn wir hier aufhören würden, wären wir bei jedem Rennen ein Ziel und müssten überall aufhören – und es wäre realistisch gesehen das Ende des Teams", sagte Sportdirektor Óscar Guerrero.

Der Spanier berichtete dem Radiosender Onda Cero von Morddrohungen gegen den Rennstall. "Wir haben Angst", sagte Guerrero und bat darum, "das Team nicht anzugreifen". Israel-Premier Tech sei ein Sport-Team. "Wir können die Proteste verstehen, aber sie müssen friedlich sein", so der 54-Jährige.

Bei der Vuelta hatte es mehrere Vorkommnisse gegeben. Auf der fünften Etappe hatten Demonstranten Israel-Premier Tech im Mannschaftszeitfahren gestoppt.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
24.08.2025
2 min.
Trotz Sturz: Vingegaard gewinnt zweite Vuelta-Etappe
Jonas Vingegaard ist der große Favorit auf den Gesamtsieg.
Die 80. Spanien-Rundfahrt beginnt in Italien. Schon auf der zweiten Etappe ist der dänische Topfavorit in einen Sturz verwickelt. Trotzdem ist er am Berg nicht zu schlagen.
03.09.2025
3 min.
Nach Vuelta-Eklat: Kritik an propalästinensischen Protesten
Nur mit viel Mühe können die Sicherheitskräfte die Demonstranten zurückhalten.
Bei der Spanien-Rundfahrt sorgen Demonstranten für einen Eklat. Auf der elften Etappe muss das Finale ausfallen. Nun beziehen Veranstalter, der Weltverband und das Team Israel-Premier Tech Stellung.
Mehr Artikel