Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nach WM-Quali-Aus: Kluivert nicht mehr Trainer in Indonesien

Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien.
Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien.
Patrick Kluivert ist nicht mehr Trainer in Indonesien. Bild: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Fußball
Nach WM-Quali-Aus: Kluivert nicht mehr Trainer in Indonesien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ex-Profi Patrick Kluivert muss sich einen neuen Job suchen. Der indonesische Verband gibt nach nicht mal einem Jahr die Trennung bekannt.

Jakarta.

Der frühere niederländische Stürmerstar Patrick Kluivert hat nach der verpassten WM-Qualifikation seinen Job als Fußball-Nationaltrainer von Indonesien verloren. Die Trennung verkündete der nationale Verband in Jakarta bei X. "Nach offenen und respektvollen Gesprächen einigten sich beide Parteien darauf, diese Zusammenarbeit zu beenden", hieß es vom Verband PSSI.

Der 48 Jahre alte Ex-Profi Kluivert, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann, hatte das Amt erst im Januar übernommen und sollte eigentlich für zwei Jahre bleiben. Indonesien scheiterte jedoch in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. In der indonesischen Qualifikationsgruppe setzte sich stattdessen Saudi-Arabien durch. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
EU sichert sich Rohstoffe und Marktzugang in Indonesien
Die EU und Indonesien haben mehr als neun Jahre lang verhandelt - jetzt steht das Freihandelsabkommen. (Archivfoto)
Mit einem neuen Handelsdeal sichert sich die EU Zugang zu wichtigen Rohstoffen in Indonesien - nach langen Verhandlungen. Es geht auch um Autos und Agrarprodukte. Was sich durch das Abkommen ändert.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau-Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
14.10.2025
2 min.
Katar und Saudi-Arabien qualifizieren sich für Fußball-WM
Katar ist nach 2022 erneut bei einer WM dabei.
Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war Katar noch als Gastgeber automatisch dabei. Nun sicherte sich das Land erstmals über die Qualifikation ein WM-Ticket. Auch ein künftiger Gastgeber schafft es.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel