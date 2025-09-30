Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nach Wolfsburg-Wechsel: Eriksen zurück im Nationalteam

Zurück in der dänischen Nationalmannschaft: Christian Eriksen vom VfL Wolfsburg.
Zurück in der dänischen Nationalmannschaft: Christian Eriksen vom VfL Wolfsburg. Bild: Swen Pförtner/dpa
1. Bundesliga
Nach Wolfsburg-Wechsel: Eriksen zurück im Nationalteam
Weil er im Sommer keinen Verein hatte, wurde Dänemarks Topstar Christian Eriksen nicht mehr für die Nationalmannschaft berufen. Das ändert sich nach seinem Bundesliga-Wechsel.

Kopenhagen.

Nach seinem überraschenden Wechsel zum Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg kehrt Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen auch in die dänische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Trainer Brian Riemer nominierte den 33 Jahre alten Mittelfeldspieler für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Belarus und Griechenland am 9. und 12. Oktober.

Bei den beiden vergangenen Länderspielen gegen Schottland (0:0) und Griechenland (3:0) hatte Eriksen Anfang September noch gefehlt, weil er nach seinem Abschied vom englischen Rekordmeister Manchester United den gesamten Sommer über vereinslos war. Kurz darauf unterschrieb er jedoch einen Zweijahresvertrag in Wolfsburg und wurde in den beiden vergangenen Bundesliga-Spielen gegen Borussia Dortmund (0:1) und RB Leipzig (0:1) auch jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Bislang bestritt Eriksen für Dänemark 144 Länderspiele. Weltweit bekannt wurde er, als er bei der EM 2021 während des Spiels gegen Finnland in Kopenhagen zusammenbrach und auf dem Spielfeld wiederbelebt wurde. (dpa)

