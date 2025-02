Nach Zerrung: Goretzka trainiert wieder mit Ball

Eine Rückkehr von Leon Goretzka beim FC Bayern rückt näher. Der Bundesliga-Spitzenreiter vermeldet den nächsten Fortschritt.

München.

Nach seiner Zerrung hat Leon Goretzka vom FC Bayern München erstmals wieder individuell mit dem Ball trainieren können. Das teilte der deutsche Rekordmeister mit. Der Mittelfeldspieler hatte sich am 25. Januar beim 2:1-Sieg in Freiburg am linken, hinteren Oberschenkel verletzt und musste danach einige Tage pausieren. Wann Goretzka Trainer Vincent Kompany wieder zur Verfügung steht, ist noch offen.

Bereits am Freitag empfängt der Tabellenführer daheim in der Bundesliga Werder Bremen, am Mittwoch kommender Woche steht dann das Playoff-Hinspiel in der Champions League bei Celtic Glasgow auf dem Programm. Der am Donnerstag 30 Jahre alt werdende Goretzka hatte sich vor seiner Verletzung mit guten Leistungen zurück in die Stammformation gekämpft. (dpa)