Nach Zusammenbruch: Dost auf dem Weg der Besserung

Alkmaar. Der frühere Bundesligaprofi Bas Dost ist nach seinem plötzlichen Zusammenbrauch auf dem Spielfeld auf dem Weg der Besserung. Das teilte sein Verein NEC Nijmegen einen Tag nach dem Vorfall mit.

Er müsse aber noch im Krankenhaus in Alkmaar bleiben und werde in den nächsten Tagen weiter untersucht. "Die Ärzte können noch überhaupt nichts sagen über die Ursache des Zusammenbruchs von Bas", sagte Vereins-Direktor Wilco van Schaik laut eines Berichts der Tageszeitung "De Gelderlander".

"Ein großer Schreck für jeden"

"Das war gestern ein großer Schreck für jeden, aber er hat eine gute Nacht gehabt", so van Schaik. "Das ist wichtig und ein positiver Anfang der Erholung. Dafür müssen wir uns sicher Zeit nehmen." Der niederländische Stürmer war beim Spiel der Ehrendivision gegen AZ Alkmaar zusammengebrochen und minutenlang auf dem Platz behandelt worden. Danach wurde er in ein Krankenhaus in Alkmaar eingeliefert. Dost war schnell wieder bei Bewusstsein.

Später hatte sich der Fußballprofi in den sozialen Medien selbst zu Wort gemeldet. "Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich vor Ort erhielt, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus und es geht mir gut. Danke für all die Unterstützung!"

Was Dost genau zugestoßen ist, war zunächst nicht bekannt. Er ging kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit im Mittelkreis zu Boden. Spieler beider Clubs stellten sich schützend um ihn und schirmten ihn mit einem Tuch ab. Das Auswärtsspiel war in der 90. Minute beim Stand von 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden. Wann die Partie fortgesetzt wird, ist noch nicht entschieden. (dpa)