Nachruf Gerhard Grimmer: Warum den ersten deutschen Langlauf-Weltmeister eine besondere Freundschaft zu einem Vogtländer verband

Gerhard Grimmer hatte Gert-Dietmar Klause 1975 zum Sieg beim legendären Wasalauf verholfen. Nun ist die Loipenlegende aus Thüringen im Alter von 80 Jahren verstorben.

Natürlich wird Gert-Dietmar Klause am heutigen Freitag mit einigen Skilanglauffreunden aus dem Vogtland zur Trauerfeier von Gerhard Grimmer in Floh-Seligenthal am Rennsteig anreisen. Vor rund einem Monat war er bereits dort, als Grimmers Frau Ellen signalisiert hatte, dass es dem 80-Jährigen nach seiner Hautkrebserkrankung nochmal schlechter...