  • Nächste Blamage für Man United: Aus gegen Viertligisten

Es läuft nicht für Ruben Amorim und Manchester United. (Archivbild)
Es läuft nicht für Ruben Amorim und Manchester United. (Archivbild)
Fußball
Nächste Blamage für Man United: Aus gegen Viertligisten
Einst steht Manchester United an Europas Spitze, nun stürzt der Club von einer Peinlichkeit in die nächste. Im Liga-Pokal ist bei einem Viertligisten Endstation.

Grimsby.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich im Liga-Pokal kräftig blamiert. Die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim verlor beim Viertligisten Grimsby Town sensationell mit 11:12 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

Damit musste Man United die nächste Enttäuschung einstecken, nachdem der Club in der vergangenen Saison nur den 15. Platz belegt und das Europa-League-Finale gegen Tottenham Hotspur verloren hatte. Auch in der laufenden Saison steht erst ein Punkt aus zwei Spielen zu Buche.

Im Elfmeterschießen brauchte es 26 Schüsse, ehe nach einem Lattentreffer von Bryan Mbeumo die Überraschung perfekt war. Schon in den 90 Minuten hatte der Außenseiter 2:0 vorn gelegen, doch United rettete sich nach späten Toren noch ins Elfmeterschießen. (dpa)

Mehr Artikel