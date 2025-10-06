Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nächste Enttäuschung: Zverev auch in Shanghai früh raus

Alexander Zverev ist auch in Shanghai früh ausgeschieden.
Alexander Zverev ist auch in Shanghai früh ausgeschieden. Bild: Andy Wong/AP/dpa
Alexander Zverev ist auch in Shanghai früh ausgeschieden.
Alexander Zverev ist auch in Shanghai früh ausgeschieden. Bild: Andy Wong/AP/dpa
Sport-Mix
Nächste Enttäuschung: Zverev auch in Shanghai früh raus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in Shanghai gelingt dem deutschen Tennis-Ass Zverev nicht der erhoffte Erfolg. Er scheidet - sichtlich angeschlagen und enttäuscht - früh aus.

Shanghai.

Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Shanghai schon in der dritten Runde ausgeschieden. Der Hamburger unterlag dem Franzosen Arthur Rinderknech trotz einer Satz-Führung mit 6:4, 3:6, 2:6 und erlebte damit den nächsten Rückschlag in diesem für ihn enttäuschenden Tennisjahr. Nach 2:14 Stunden war die Niederlage des völlig entkräfteten 28-Jährigen besiegelt.

Bei schwülheißen Bedingungen in der chinesischen Millionenmetropole hatte der Weltranglistendritte seinen 51 Plätze weiter hinten eingestuften Gegner nur im ersten Satz im Griff. Danach aber drehte Rinderknech auf und konnte sich phasenweise für traumhafte Schläge feiern lassen. Der deutsche Olympiasieger von 2021, der seit Wochen über Rückenprobleme klagt, verzweifelte dagegen zusehends und baute auch körperlich bei mehr als 30 Grad extrem ab.

Bitteres Déja-vu gegen Rinderknech

Der beste deutsche Tennisspieler erlebte gegen Rinderknech nicht die erste Enttäuschung in diesem Jahr: Er war schon in der ersten Runde von Wimbledon an dem inzwischen 30-Jährigen gescheitert und hatte danach in bemerkenswerter Art und Weise über mentale Probleme geklagt.

Alexander Zverev war in Shanghai am Ende seiner Kräfte.
Alexander Zverev war in Shanghai am Ende seiner Kräfte. Bild: Andy Wong/AP/dpa
Alexander Zverev war in Shanghai am Ende seiner Kräfte.
Alexander Zverev war in Shanghai am Ende seiner Kräfte. Bild: Andy Wong/AP/dpa

Nach einer längeren Pause ging es bei den Masters-1000-Events in Toronto und Cincinnati mit zweimaligen Halbfinal-Einzügen wieder bergauf. Doch weder bei den US Open (Aus in Runde drei) noch zuletzt in Peking kam Zverev über das Viertelfinale hinaus.

Ohne Alcaraz und Sinner: Große Chance verpasst

Und eigentlich hatte er nun in Shanghai wieder eine große Chance auf seinen erst zweiten Turniersieg in diesem Jahr. Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz aus Spanien verzichtete auf das Hartplatzevent; der an Nummer zwei gesetzte Vorjahressieger Jannik Sinner aus Italien musste bei seinem Drittrunden-Duell wegen einer Oberschenkelblessur aufgeben. Die - auf dem Papier - härtesten Rivalen waren also nicht mehr dabei. Aber Zverev konnte das nicht nutzen. (dpa)

