Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nächste Niederlage für Bochum: 1:2 gegen Münster

Münster war Bochum oft einen Schritt voraus.
Münster war Bochum oft einen Schritt voraus. Bild: David Inderlied/dpa
Philipp Hofmann (r) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1.
Philipp Hofmann (r) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Bild: David Inderlied/dpa
Doppeltorschütze Joshua Mees jubelt über seinen zweiten Treffer.
Doppeltorschütze Joshua Mees jubelt über seinen zweiten Treffer. Bild: David Inderlied/dpa
Münster war Bochum oft einen Schritt voraus.
Münster war Bochum oft einen Schritt voraus. Bild: David Inderlied/dpa
Philipp Hofmann (r) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1.
Philipp Hofmann (r) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Bild: David Inderlied/dpa
Doppeltorschütze Joshua Mees jubelt über seinen zweiten Treffer.
Doppeltorschütze Joshua Mees jubelt über seinen zweiten Treffer. Bild: David Inderlied/dpa
2. Bundesliga
Nächste Niederlage für Bochum: 1:2 gegen Münster
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur eine Woche nach der Pleite im Nachbarschaftsduell beim FC Schalke 04 verliert der VfL Bochum erneut. Seine hohen Saisonziele droht der Revierclub schon früh aus den Augen zu verlieren.

Bochum.

Der VfL Bochum rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga tiefer in die Krise. Die 1:2 (1:1)-Heimpleite gegen Preußen Münster war bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel für die Bochumer, die gern direkt wieder aufsteigen möchten. Die Münsteraner erwischten dagegen mit bislang sieben Zählern im zweiten Zweitligajahr einen guten Saisonstart.

Joshua Mees mit seinem Doppelschlag (27. und 49. Minute) bescherte den Gästen vor 26.000 Zuschauern den ersten Auswärtssieg, Philipp Hofmann (44.) erzielte kurz vor der Pause den zwischenzeitlichen Ausgleich.

VfL bleibt weitgehend harmlos

In einer anfangs ausgeglichen Partie hatten beide Teams ihre Chancen, die Münsteraner durch Marvin Schulz und Oliver Batista Meier (32.,36.) aber die deutlich besseren. Nach Mees' zweitem Tor kurz nach der Pause übernahm Bochum mehr die Initiative und bemühte sich um dem Ausgleich. Münster aber brachte den Vorsprung gegen einen weitestgehend harmlosen Gegner problemlos über die Zeit.

Die Pleite am Samstag war der Höhepunkt einer Woche voller schlechter Nachrichten für VfL-Trainer Dieter Hecking mit fünf Ausfällen vor der Partie, dem geplatzten Transfer von Yusuf Kabadayi (FC Augsburg) und dem Abgang von Samuel Bamba (Willem II Tilburg). Bis zum Transferende am Montagabend soll noch Verstärkung geholt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
3 min.
Schalke 04 dreht das Spiel und gewinnt gegen Bochum
Schalke 04 setzte sich im Nachbarschaftsduell gegen Bochum durch.
Schalke 04 gerät im Nachbarschaftsduell gegen Bochum erst ins Hintertreffen, doch dann beweist Trainer Miron Muslic ein ganz glückliches Händchen. Seine Entscheidung bringt die Wende.
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
10.08.2025
2 min.
Sissoko erlöst Bochum: 2:0 gegen Elversberg
Ibrahima Sissoko darf sich für das 1:0 gegen Elversberg gratulieren lassen.
Der VfL Bochum tut sich gegen früh dezimierte Elversberger sehr lange schwer. Nach zwei Wechseln von Trainer Hecking kommt der Ex-Erstligist in Fahrt.
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel