Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nächster Abgang: Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco

Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky.
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky. Bild: Harry Langer/dpa
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky.
Verlässt Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren: Torhüter Lukas Hradecky. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Nächster Abgang: Bayer-Keeper Hradecky wechselt nach Monaco
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen ist fix: Nach erfolgreichen Jahren verlässt auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself. Durch einen Neuzugang hätte dem Finnen wohl die Bank gedroht.

Leverkusen.

Bayer Leverkusens langjähriger Stammkeeper und Mannschaftskapitän Lukas Hradecky wechselt mit sofortiger Wirkung zur AS Monaco. Der finnische Fußball-Nationaltorhüter erhält beim französischen Ligue-1-Club einen Zweijahresvertrag bis Juni 2027. Bayer soll für den Torwart laut Medienberichten mindestens drei Millionen Euro an Ablöse einbringen.

"Trotz seines noch ein Jahr gültigen Vertrags haben wir Lukas Hradecky nach sehr freundschaftlichen Gesprächen die vorzeitige Freigabe erteilt. Es war sein Wunsch, nach einer tollen und intensiven Zeit bei Bayer 04 noch einmal als Nummer eins in der Champions League spielen zu können", sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes laut Vereinsmitteilung. 

Aussicht auf "Nummer-eins-Status" statt Bank 

Hradecky wechselte 2018 von Eintracht Frankfurt zur Werkself und absolvierte insgesamt 286 Pflichtspiele. Der Finne war seit 2018 die klare Nummer eins im Tor der Werkself, führte das Team als Kapitän sensationell zum Double und prägte die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte entscheidend mit. Nach der Verpflichtung des niederländischen Torwarts Mark Flekken hätte dem 35-Jährigen bei Bayer aber wohl der Verlust seines Stammplatzes gedroht. 

Für Hradecky geht "eine persönliche Ära" zu Ende. "Ich habe in der BayArena mein Herz an den Verein und an die fantastischen Fans verloren. Nach dem größten Erfolg meiner Laufbahn besteht nun aber die Chance, mir in Monaco den Nummer-eins-Status zu erarbeiten und weiter in der Champions League zu spielen", sagte Hradecky.

Hradecky-Nachfolger in Sicht 

Leverkusen soll indes schon einen Nachfolger im Blick haben. Torhüter Janis Blaswich von RB Leipzig soll zum Vizemeister wechseln. Medienberichten zufolge soll der 34-Jährige den obligatorischen Medizincheck bereits am Freitag absolviert haben und eine Ablöse in Höhe von rund zwei Millionen Euro kosten. 

In Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München) und zuletzt Granit Xhaka (AFC Sunderland) hatten zuletzt bereits mehrere Leistungsträger den Vizemeister verlassen. Auch um die beiden Verteidiger Piero Hincapie und Alejandro Grimaldo, Mittelfeldspieler Exequiel Palacios sowie Stürmer Victor Boniface gibt es Wechselgerüchte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
03.08.2025
1 min.
Bericht: Leverkusen will Leipzigs Torhüter Blaswich
Janis Blaswich könnte nach Leverkusen wechseln.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Dafür könnte Ersatz aus Leipzig kommen.
02.08.2025
2 min.
Bericht: Bayer-Keeper Hradecky vor Wechsel nach Monaco
Wird Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren verlassen: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Durch einen Neuzugang hätte ihm wohl die Bank gedroht.
Mehr Artikel