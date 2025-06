Nächster Abgang: FC Bayern lässt auch Stürmer Vidovic ziehen

Das Personal wird immer knapper in der Offensive des FC Bayern München. Während der Club-WM in den USA verkündet der deutsche Meister den nächsten Abgang.

München. Nach Leroy Sané und Mathys Tel hat der nächste Offensivspieler den FC Bayern München endgültig verlassen. Der kroatische U21-Nationalspieler Gabriel Vidovic wechselt vom deutschen Fußball-Meister zu Dinamo Zagreb.

Der 21-jährige Offensivspieler kam bereits mit zwölf Jahren in die Nachwuchsabteilung der Bayern. Seit seinem Profidebüt 2022 kam Vidovic auf acht Einsätze in der ersten Mannschaft, wurde aber auch dreimal verliehen: an Vitesse Arnheim, an Dinamo Zagreb und zuletzt in der Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison an den FSV Mainz 05.

"Gabriel Vidovic hat seine fußballerische Ausbildung an unserem FC Bayern Campus durchlaufen und sich dann auch über unser Leihkonzept kontinuierlich weiterentwickelt, indem er jede Herausforderung angenommen hat. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den nächsten Schritt in seiner Karriere", sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund. (dpa)