Nächster Abwehr-Schock für Bayern - Sané vor neuem Vertrag?

In entscheidenden Wochen gehen dem FC Bayern die Abwehrspieler aus. Harry Kane fordert eine Jetzt-erst-recht-Mentalität. Der Trainer bastelt am Notplan - und äußert eine klare Erwartung.

München.

Die Freude über die Tor-Pracht von Leroy Sané war nach der Schock-Diagnose für Hiroki Ito schnell verflogen. Die nächste schwerwiegende Verletzung eines Bayern-Stars drückt die Münchner Stimmung in entscheidenden Wochen gewaltig. "Wir dürfen keine Ausreden suchen, egal was passiert. Auch wenn noch fünf Spieler ausfallen, müssen wir alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen", mühte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (1:1) gegen den FC St. Pauli den Blick nach vorne.

Verheerende Münchner Woche

Auf dem Weg zur 34. deutschen Meisterschaft und im Viertelfinale der Champions League gegen Inter Mailand am 8. und 16. April muss Kompany einen Notplan für seine Defensive erarbeiten. Außenverteidiger Alphonso Davies fällt nach einem Kreuzbandriss mindestens ein halbes Jahr aus, Innenverteidiger Dayot Upamecano für mehrere Wochen, vielleicht bis zum Saisonende. Und nun auch noch Pechvogel Ito. Nach seinem zweiten Mittelfußbruch am rechten Fuß in einer Spielzeit muss der Japaner lange pausieren - eine verheerende Woche liegt hinter den Münchnern.

"Wir werden diese Jungs sicher vermissen. Aber ich denke, um zu zeigen, was für eine Mannschaft wir sind, müssen wir zusammenhalten und noch mehr kämpfen", forderte Torjäger Harry Kane den Jetzt-erst-recht-Modus. Wann Kapitän Manuel Neuer nach seiner Wadenverletzung ins Tor zurückkehrt, ist offen. Angeschlagen mussten am Wochenende, als die Münchner ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Doublesieger Bayer Leverkusen verteidigten, Kingsley Coman ganz und Leon Goretzka zeitweise passen.

Sportvorstand: "Müssen alle Kräfte bündeln"

"Nach den Ausfällen von Alphonso Davies und Dayot Upamecano fällt in Hiroki innerhalb kürzester Zeit der dritte Verteidiger aus. Wir werden nun umso mehr alle Kräfte bündeln, um unsere Ziele weiterzuverfolgen", gab Sportvorstand Max Eberl zu Protokoll.

Die nicht souveräne Abwehrreihe der ersten Hälfte gegen Pauli aus Konrad Laimer, Eric Dier, dem seit Wochen angeschlagenen Minjae Kim und Raphaël Guerreiro ist die wahrscheinlichste Formation für Inter. Josip Stanisic und Sacha Boey sind weitere Alternativen in der Abwehr, in der in der Vorsaison auch schon Goretzka als Innenverteidiger aushalf. Funfact: Der im Nationalteam als Rechtsverteidiger agierende Münchner Mittelfeldchef Joshua Kimmich verlor bei seinen rund zwei Dutzend Bayern-Einsätzen als Innenverteidiger nie.

Kurios: Bayern mit Abwehr-, Inter mit Sturmsorgen

"Wir wollen nicht jammern. Wir werden Lösungen finden", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Passenderweise hat Inter Mailand, wo der frühere Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard vor Ex-Torhüter Yann Sommer spielt, aktuell Angriffssorgen. Lautaro Martínez und Marcus Thuram sind verletzt.

An allen Bayern-Toren beteiligt: Michael Olise. Bild: Peter Kneffel/dpa An allen Bayern-Toren beteiligt: Michael Olise. Bild: Peter Kneffel/dpa

Bei den Münchnern sieht es offensiv besser aus, zumal Sané in den letzten Monaten seiner fünfjährigen Vertragslaufzeit nochmal aufdreht. Mit nun neun Bundesliga-Saisontoren stellte der im Nationalteam gesetzte Flügelspieler eine persönliche Bestleistung auf und darf sich plötzlich über gestiegene Chancen auf einen neuen Vertrag freuen. "Am Ende, denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung", sagte der 29-Jährige. Abseits der Kameras gab er wie gewohnt keine Auskünfte.

Kane: Würde Sané gerne behalten

Sané zeigte zumindest auf dem Platz mit dem zweiten Liga-Doppelpack in diesem Jahr, in dem er bereits auf sechs Tore und drei Assists kommt, das, was die Bosse gerne konstant gesehen hätten. "Ich spiele gerne mit Leroy, deshalb würde ich ihn natürlich gerne behalten. Aber letztendlich wird das auf ein Gespräch zwischen ihm und dem Verein hinauslaufen", sagte Kane, der mit der 1:0-Führung die für ihn ungewöhnliche Torflaute von 340 Minuten beendete. Auch Dank des herausragenden Michael Olise, der an allen drei Bayern-Toren beteiligt war.

Nach den kostspieligen Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Davies als Zukunfts-Schlüsselspieler und dem weiteren Vertragsjahr für Neuer ist die Frage nach neuen Arbeitspapieren für Sané und Club-Ikone Thomas Müller auch finanziell knifflig. Eberl ist angehalten, die üppigen Gehaltskosten zu reduzieren. Auch der Vertrag von Dier läuft am Saisonende aus. Freund verwies auf Gespräche mit dem Trio.

Vielschichtige Zukunftsfrage bei Sané

"Wir wissen, was der Leroy für Qualitäten hat, er macht es aktuell sehr gut", sagte Freund. Sané dürfte für eine weitere Vertragslaufzeit in München Abstriche an seinem üppigen Gehalt hinnehmen müssen.

Die Zukunft von Coman und Serge Gnabry, deren Arbeitspapiere in München noch über die Saison gültig sind, spielt aber in die Personalie mit herein. Zudem würde ein Ersatz für den ablösefreien Sané, der selbst bei seinem Wechsel 2020 von Manchester City rund 50 Millionen Euro Ablöse gekostet hatte, eine stolze neue Ausgabe zur Folge haben.

(dpa)