Nächster deutlicher Sieg für Panthers in NHL-Playoffs

Erst 5:2, dann 5:0: Die Florida Panthers gewinnen beide Auswärtsspiele gegen die Carolina Hurricanes und haben alle Trümpfe in der Hand. Nico Sturm kann dennoch nicht ganz glücklich sein.

Raleigh. Die Florida Panthers haben auch das zweite Playoff-Duell mit den Carolina Hurricanes deutlich gewonnen und könnten in den anstehenden Heimspielen den Einzug in die Stanley-Cup-Finals perfekt machen. Zwei Tage nach dem 5:2 zum Auftakt holte der Titelverteidiger ein 5:0 bei den Hurricanes. Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm saß erneut nur auf der Tribüne und sah von da, wie seine Kollegen schon im ersten Drittel eine 3:0-Führung herausspielten. Am Ende verbuchte Sam Bennett zwei Tore und kam auf insgesamt drei Scorerpunkte, Carter Verhaeghe war ebenfalls an drei Treffern direkt beteiligt.

Bennett steht mit neun Treffern nun gemeinsam mit Mikko Rantanen von den Dallas Stars an der Spitze der Torjägerliste in den Playoffs. Leon Draisailt von den Edmonton Oilers ist mit sechs Toren ebenfalls in der Spitzengruppe.

Panthers nur zwei Siege von Rückkehr in Finals entfernt

Die Panthers hatten in der vergangenen Saison erstmals den Titel in der NHL gewonnen und sich in einer am Ende dramatischen Final-Serie gegen Draisaitls Oilers durchgesetzt. Gewinnt Florida die beiden anstehenden Heimspiele gegen Carolina, ist die Rückkehr in die Final-Serie perfekt. Die Oilers haben den Auftakt gegen Dallas verloren und spielen in der Nacht zu Samstag erneut gegen die Stars. (dpa)