Nächster Titel für PSG vor Champions-League-Finale

Eine Woche vor dem Champions-League-Finale in München gewinnt Paris Saint-Germain den französischen Pokal. Es könnte die erfolgreichste Saison des Clubs werden.

Paris. Paris Saint-Germain hat sich mit dem Gewinn des französischen Pokals eine Woche vor dem Finale in der Champions League weiter in Titelstimmung gehalten. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique gewann im Stade de France 3:0 (3:0) gegen Stade Reims. Nach nicht mal 20 Minuten hatte Bradley Barcola mit einem Doppelpack (16./19.) die Gastgeber in Führung gebracht, das dritte Tor auch noch vor der Pause legte er Achraf Hakimi (43.) auf.

Für PSG war es der 16. Triumph im Coupe de France. Meister wurde der Hauptstadtclub in diesem Jahr auch, so dass am kommenden Wochenende das Triple möglich ist. Im Finale der europäischen Meisterklasse, die PSG trotz aller Investitionen noch nie gewinnen konnte, trifft der Club auf Inter Mailand. Stade Reims, 16. der Ligue 1, spielt unterdessen am Donnerstag im Abstiegsplayoff um den Klassenverbleib. (dpa)