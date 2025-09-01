Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jetzt bei Tottenham Hotspur: Der ehemalige Frankfurter und Turiner Randal Kolo Muani (r). (Archivbild)
Jetzt bei Tottenham Hotspur: Der ehemalige Frankfurter und Turiner Randal Kolo Muani (r). (Archivbild) Bild: Rebecca Blackwell/AP/dpa
Fußball
Nächster Wechsel: Ex-Frankfurter Kolo Muani zu Tottenham
Für fast 100 Millionen Euro verkaufte Eintracht Frankfurt den Stürmer Randal Kolo Muani 2023 nach Paris. Jetzt wechselt der 26-Jährige wieder am letzten Tag der Transferfrist.

London.

Zwei Jahre nach seinem 95-Millionen-Euro-Abgang von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat der Stürmer Randal Kolo Muani erneut kurz vor dem Ende der Transferfrist den Verein gewechselt. Der 26 Jahre alte französische Nationalspieler wurde von Paris Saint-Germain für ein Jahr an Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur nach London verliehen.

"Er ist in einem guten Alter, auf dem Höhepunkt seiner Karriere und hat gute Qualitäten, die sowohl zu uns als auch zur Premier League passen", sagte Tottenhams Trainer Thomas Frank.

Bis zum Wochenende hatten Kolo Muani und beide Clubs über eine Rückkehr zu Juventus Turin verhandelt. Für den italienischen Rekordmeister spielte der Stürmer in der ersten Jahreshälfte auf Leihbasis. Ein fester Transfer nach Turin war sein eigentlicher Wunsch. Als der an den Ablöseforderungen von PSG scheiterte, schlug Tottenham zu. Juventus bemühte sich danach um Loïs Openda von RB Leipzig. (dpa)

Mehr Artikel