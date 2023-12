Nagelsmann deutet an: Kimmich wieder hinten rechts

Definitiv bestätigen wollte es der Bundestrainer nicht. Er spricht von Anpassungen. Und die könnten dazu führen, dass Joshua Kimmich wieder auf den Posten des rechten Verteidigers rückt.

Mainz.

Julian Nagelsmann hat die mögliche Rückkehr von Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. "Durch eine kleine Anpassung, es ist keine 180-Grad-Wandlung, ist auch Josh ein Kandidat auf dieser Position", sagte Nagelsmann am Samstagabend im "aktuellen Sportstudio" des ZDF.