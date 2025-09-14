Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen im EM-Finale

Julian Nagelsmann verfolgt auch die Basketball-EM. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Julian Nagelsmann verfolgt auch die Basketball-EM. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sport-Mix
Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen im EM-Finale
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Julian Nagelsmann ist Fan der deutschen Basketballer. Ein Spiel bei der Europameisterschaft hat ihm besonders imponiert.

Riga.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von den deutschen Basketballern beeindruckt und drückt im EM-Finale die Daumen. "Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht", sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Im Viertelfinale gegen Slowenien hatten die deutschen Basketballer lange zurückgelegen und sich am Ende trotzdem durchgesetzt. "Das war für mein Empfinden - ich bin jetzt kein Basketballer - kein Spiel, was super glattlief. Und trotzdem haben sie es gewonnen", sagte Nagelsmann. "Das zeichnet sie schon aus, dass sie als Team super viel miteinander kommunizieren, viel sprechen, einen guten Geist haben."

Der 38-Jährige will das Finale an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auch selbst verfolgen. Deutschland spielt dann in der lettischen Hauptstadt Riga gegen die Türkei um den Europameister-Titel. (dpa)

