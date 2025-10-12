Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nagelsmann: Keine gravierenden Änderungen gegen Nordirland

Julian Nagelsmann erwartet ein schweres Spiel in Belfast.
Julian Nagelsmann erwartet ein schweres Spiel in Belfast. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Nagelsmann: Keine gravierenden Änderungen gegen Nordirland
Die DFB-Elf trifft auf Nordirland, das seit zwei Jahren im Windsor Park von Belfast unbesiegt ist. Bundestrainer Nagelsmann setzt auf Kontinuität – doch eine Position ist offen.

Belfast.

Julian Nagelsmann plant für das WM-Qualifikationsspiel in Nordirland keine größeren personellen Änderungen im Vergleich zum jüngsten 4:0 gegen Luxemburg. "Auf einer Position habe ich mich noch nicht entschieden. Es könnte auch dieselbe Elf bleiben", sagte der Bundestrainer vor der Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/RTL) im Windsor Park von Belfast. 

Die DFB-Elf tritt als Tabellenführer der Gruppe A in Nordirland an. Der Gastgeber hat aber wie auch die Slowakei ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto und hat die letzten sieben Heimspiele nicht verloren. 

Windsor Park eine "Festung"

"Jeder weiß, was auf uns zukommt. Es ist schon ein Thema, dass die Nordiren seit zwei Jahren hier ungeschlagen sind", sagte Nagelsmann. "Das ist eine beeindruckende Quote, das ist ihre Festung." 

Im Hinspiel im September in Köln hatte sich die DFB-Elf beim 3:1-Erfolg lange schwergetan. Nagelsmann hatte damals den Spielstil der Nordiren mit vielen langen Bällen als unattraktiv bezeichnet. Beim Gegner hatte er damit für Verstimmung gesorgt. "Ich wollte nicht respektlos sein", sagte Nagelsmann nun in Belfast. Das Team von Trainer Michael O'Neill sei ein harter Konkurrent. (dpa)

