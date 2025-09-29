Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nagelsmann: Mehr machen und weniger reden

Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere. Bild: Arne Dedert/dpa
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Nagelsmann: Mehr machen und weniger reden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation bemüht der Bundestrainer ein Basketball-Bild und sucht - im übertragenen Sinne - seine Dreierwerfer. Ein BVB-Verteidiger kehrt sicher ins Aufgebot zurück.

Frankfurt/Main.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Borussia Dortmunds Verteidiger Nico Schlotterbeck nach dessen langer Pause in die Nationalmannschaft zurückholen. Dies sagte der 38-Jährige bei der Deutschland-Premiere des Films "Rudi Völler - Es gibt nur einen" am Abend in Frankfurt am Main.

"Er ist definitiv dabei, das hat er sich auch verdient. Ihm geht es gut, er hat keine Probleme. Er gibt einen herausragend guten Spielaufbau und hat einen super Siegeswillen. Jetzt haben wir mal wieder einen linken Fuß hinten, der uns gut tut", sagte Nagelsmann über den 25-Jährigen, der dem BVB und dem DFB-Team wegen einer Meniskusverletzung zuletzt monatelang gefehlt hatte.

Nagelsmann: "Vier intensive Wochen"

Deutschland bekommt es nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation am 10. Oktober (20.45 Uhr) mit Luxemburg zu tun und spielt danach am 13. Oktober (20.45 Uhr) in Nordirland. Nach der 0:2-Niederlage in der Slowakei ist für den viermaligen Weltmeister die direkte Qualifikation in Gefahr.

"Wir wollen mehr ins Machen kommen und weniger ins Reden. Wir hatten vier intensive Wochen und haben viel diskutiert und überlegt. Es ist nicht super einfach", beschrieb Nagelsmann unter Verweis auf die langwierigen Ausfälle der Schlüsselspieler Jamal Musiala, Kai Havertz, Torhüter Marc-André ter Stegen sowie in den vergangenen Monaten auch Schlotterbeck. 

"Es hilft aber nichts zu jammern. Wir müssen ein bisschen weniger sprechen. Jetzt müssen wir Dinge einhalten, über die wir gar nicht sprechen." Das Rückspiel gegen die Slowakei steigt erst im November am sechsten und letzten Spieltag.

Nagelsmann mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger.
Nagelsmann mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger. Bild: Arne Dedert/dpa
Nagelsmann mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger.
Nagelsmann mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger. Bild: Arne Dedert/dpa

Erinnerungen an 2014

Nagelsmann plant für das anstehende Länderspiel-Fenster nicht mit großen Überraschungen bei der Nominierung an diesem Donnerstag. "Wir sind in einer instabilen Situation, deshalb ist es nicht so ratsam, so super viele Spieler zu ersetzen", beschrieb der Trainer zur derzeitigen Situation.

Stattdessen gehe es mehr um die Rollenverteilung. Nagelsmann erinnerte an die 2014er-Weltmeister, bei denen die Säulen klar bekannt waren und lange zusammenspielten. "Wir haben die Säulen schon, wir müssen sie perfekt definieren. Wir müssen die Spieler definieren, die die Dreier werfen und die Spieler, die den Werfern den Ball geben. Das beschreibt es ganz gut", sagte der Bundestrainer in Anlehnung an den Basketball-Sport. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
2 min.
Nagelsmann: "Gegner bei Emotionalität meilenweit überlegen"
Bundestrainer Julian Nagelsmann ist verärgert über die Leistung der Nationalmannschaft.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großer Verärgerung auf den Fehlstart in der WM-Qualifikation reagiert. Nun steht das DFB-Team unter Druck.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
2 min.
Das bedeutet Völlers Ende 2028 für Nagelsmanns Zukunft
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
2028 ist für Rudi Völler endgültig Schluss - das hat der Sportdirektor jüngst erklärt. Bundestrainer Nagelsmann erläutert, was das für ihn und seine Position beim DFB bedeutet.
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel