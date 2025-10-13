Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nagelsmann nach Sieg in Belfast: "Haben kein Torwartproblem"

Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion.
Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion. Bild: Liam Mcburney/PA Wire/dpa
Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion.
Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Diskussion. Bild: Liam Mcburney/PA Wire/dpa
Fußball
Nagelsmann nach Sieg in Belfast: "Haben kein Torwartproblem"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Bundestrainer Nagelsmann hat dafür kein Verständnis.

Belfast.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hält die Diskussion um eine mögliche Nationalmannschafts-Rückkehr von 2014er-Weltmeister Manuel Neuer für "nicht zielführend" - auch mit Blick auf die derzeitige Nummer eins Oliver Baumann. "Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kalt lässt", sagte Nagelsmann nach dem 1:0 in Nordirland beim TV-Sender RTL und zeigte sich zufrieden mit den Leistungen des Hoffenheimers.

"In den letzten zehn Spielen haben wir keines verloren, weil wir einen schlechten Torhüter drin hatten", betonte Nagelsmann und stellte klar: "Wir haben aktuell kein Torwartproblem. Es kann im Sommer alles ganz anders werden, wenn ganz viele Dinge schlecht laufen." In Abwesenheit des derzeit verletzten Marc-André ter Stegen hütet Baumann das deutsche Tor. In Nordirland rettete der Routinier in der Schlussphase den deutschen Sieg.

Diese Diskussion sei für keinen von Vorteil. "Ich glaube auch nicht für Manu. Für die Ruhe, die er bei Bayern braucht für seine zweifelsfrei guten Leistungen. Meines Wissens ist Manu auch zurückgetreten. Ich wundere mich, warum wir das jede Woche drei Stunden diskutieren", ergänzte Nagelsmann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
06:13 Uhr
3 min.
Torwartdebatte nervt Nagelsmann: "Nicht zielführend"
Oliver Baumann zeigte in Belfast eine sehr souveräne Leistung.
Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor diskutiert. Der Bundestrainer hat dafür kein Verständnis. Die aktuelle Nummer eins lässt sich in der WM-Frage nicht locken.
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
18:00 Uhr
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
12:02 Uhr
3 min.
Löw sicher: Nagelsmann denkt über Neuer nach
Joachim Löw (r) setzte jahrelang auf Manuel Neuer als Nummer eins. Gemeinsam wurden sie 2014 in Brasilien Weltmeister. (Archivbild)
Die Torwart-Debatte rund um das DFB-Team verstummt nicht, auch wenn Bundestrainer Nagelsmann das Thema während der WM-Quali stört. Jetzt meldet sich Weltmeister-Coach Löw zu Wort.
Mehr Artikel