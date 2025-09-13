Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nagelsmann: "Nachholbedarf" bei Ausbildung von Spezialisten

Julian Nagelsmann hat über die Ausbildung im Fußball gesprochen. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat über die Ausbildung im Fußball gesprochen. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Julian Nagelsmann hat über die Ausbildung im Fußball gesprochen. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat über die Ausbildung im Fußball gesprochen. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Fußball
Nagelsmann: "Nachholbedarf" bei Ausbildung von Spezialisten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Julian Nagelsmann würde sich über mehr Spezialisten auf bestimmten Positionen freuen. Der Bundestrainer nennt drei Beispiele, bei denen es hakt. An Lösungen werde schon gearbeitet.

Frankfurt/Main.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in der Ausbildung von Fußballern für bestimmte Positionen Nachholbedarf. "Da stimme ich Markus schon zu, dass eine Spezialistenausbildung wichtig ist", sagte Nagelsmann mit Blick auf Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der sich zuletzt ähnlich geäußert hatte. "Da haben wir in Deutschland definitiv Nachholbedarf."

Es gebe in Deutschland "einige Positionen, die nicht super gut besetzt sind", sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Als Beispiele nannte der 38-Jährige Stürmer, Außenverteidiger und die sogenannte "Holding Six", also defensiv orientierte zentrale Mittelfeldspieler.

"Es ist schon wichtig, dass man ab einem gewissen Alter in ein Spezialistentum kommt. In einem ganz jungen Alter noch nicht. Da muss schon variabel ausgebildet werden", sagte Nagelsmann. Mit Bezug zum DFB-Nachwuchsdirektor erklärte er: "Da versucht Hannes Wolf gerade viel zu entwickeln, dass viele Vereine eine gute Ausbildung haben und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir Spezialisten kriegen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
14.09.2025
1 min.
Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen im EM-Finale
Julian Nagelsmann verfolgt auch die Basketball-EM.
Julian Nagelsmann ist Fan der deutschen Basketballer. Ein Spiel bei der Europameisterschaft hat ihm besonders imponiert.
27.08.2025
4 min.
Nagelsmanns klare WM-Signale: Drei Neulinge und kein Sané
Julian Nagelsmann bei der Verkündung des DFB-Kaders. (Archivbild)
Julian Nagelsmann hat gleich mit seinem ersten Saison-Kader eine WM-Botschaft. Ein Neulings-Trio darf hoffen, ein Promi-Duo fehlt. Wer 2026 nach Amerika will, muss sich auf Topniveau beweisen.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel