Nagelsmann-Nachricht an Forsberg vor Wechsel in die USA

Mainz. Auch von Julian Nagelsmann hat Emil Forsberg nach seinem Gala-Auftritt zum Heimabschied von RB Leipzig eine Nachricht bekommen. Er habe ihm per Whatsapp geschrieben, sagte Nagelsmann am Samstagabend im "aktuellen Sportstudio" des ZDF, und gratuliert zu einer herausragenden Zeit. Forsberg sei ein außergewöhnlich guter Fußballer und ein "Mann mit einem extrem guten Humor".

Nagelsmann muss es wissen. Der 36-Jährige trainierte zwei Jahre vom Sommer 2019 bis zum Sommer 2021 RB Leipzig. Der Schwede Forsberg spielte bereits seit 2015 für den Club aus Sachsen.

Forsberg wird vom 1. Januar an für Red Bull New York spielen. Er verabschiedete sich am Samstag beim 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit einer Glanzleistung: Der 32-Jährige schoss das Tor zum 2:1 und bereitete Leipzigs dritten Treffer vor. Nagelsmann, der nach Leipzig den FC Bayern trainiert hatte, ist mittlerweile Bundestrainer. (dpa)