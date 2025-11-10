Nagelsmann: Ter Stegen muss nicht bei "Top-Club" spielen

Julian Nagelsmann hat mit seinem planmäßigen WM-Torwart jüngst länger gesprochen. Die Trainings-Rückkehr von Marc-André ter Stegen weckt Hoffnungen. Es gibt aber auch noch eine Wahrheit.

Wolfsburg. Fußball-Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat seinen WM-Plan mit Torwart Marc-André ter Stegen nach dessen Rückkehr ins Training beim FC Barcelona bekräftigt. "Wir haben letzte Woche ein bisschen länger telefoniert. Ihm geht es gut. Das ist erst mal die wichtige Info", sagte Nagelsmann bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg vor den anstehenden beiden letzten Qualifikationsspielen zur WM 2026.

Ter Stegen war vor wenigen Tagen ins Training der Katalanen zurückgekehrt. "Fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu sammeln", hatte er bei Instagram geschrieben.

Der Bundestrainer hatte zuvor mehrfach schon betont, dass ter Stegen regelmäßig Einsatzzeit brauche, wenn er von seiner Rücken-Operation genesen ist. Beim FC Barcelona, für den der mittlerweile 33-Jährige seit dem Sommer 2014 spielt, ist der eigentliche Kapitän aber nicht mehr die Nummer eins.

Zur Wahrheit gehört: Ter Stegen muss "einigermaßen gut spielen"

"Ich stelle nicht die Bedingungen, dass er in einem Top-Club spielen muss, weil das ja auch immer ein bisschen Auslegungssache ist", sagte Nagelsmann zu einem möglichen Wechsel ter Stegens während des Winter-Transferfensters.

Ter Stegen sei keine 22 mehr, für ihn sei es erst mal wichtig, dass er überhaupt spiele. "Ob das jetzt ein absolut europäischer Top-Club ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende", so Nagelsmann. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass ter Stegen auch "einigermaßen gut spielen" müsse. Nagelsmann wies jedoch daraufhin, dass es nicht "super einfach" sei, einen Club zu finden. Beeinflussen könne er nichts.

"Wir freuen uns alle, dass er gesund ist und wir hoffen alle, dass er Stammtorwart wird bei einem Club. Und dann werden wir den Plan so weiter verfolgen, wie wir ihn mal auserkoren haben", sagte Nagelsmann: "Sollte dem nicht so sein, werden wir uns weitere Gedanken machen zum vieldiskutierten Torwart-Thema."

Letzter Einsatz für die Nationalmannschaft Anfang Juni

Ter Stegen hatte sich nach seiner Degradierung bei den Katalanen unter Trainer Hansi Flick einer Rücken-Operation unterziehen müssen. In der vorhergehenden Saison war der ehemalige Torwart von Borussia Mönchengladbach wegen einer Knieverletzung monatelang ausgefallen. In der Nationalmannschaft kam er zuletzt am 8. Juni zum Einsatz. Das 0:2 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei war ter Stegens 44. Länderspiel. (dpa)