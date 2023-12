Nagelsmann und Völler schauen gemeinsam WM-Finale der U17

In Hamburg werde die Daumen gedrückt. Bundestrainer Nagelsmann und Sportdirektor Völler sitzen vor der EM-Auslosung noch vor dem TV. Ein WM-Titel soll auch der A-Elf Glück bringen.

Hamburg/Surakarta. Die deutschen U17-Fußballer können sich im WM-Finale gegen Frankreich prominenter Unterstützung aus der Heimat sicher sein.

Wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei einem Sponsorentermin verkündete, werde er am Samstag (13.00 Uhr/RTL/Sky Sport News) gemeinsam mit Bundestrainer Julian Nagelsmann das Endspiel im Fernsehen im Hotel in Hamburg verfolgen.

Die sportliche Leitung der A-Elf stimmt sich damit auf die Auslosung der EM-Gruppen am Abend in der Hansestadt ein. Die Daumen seien fest gedrückt, versicherte Völler. Das Junioren-Team von Trainer Christian Wück hatte durch seine guten Leistungen in Indonesien für lange vermisste positive Schlagzeilen für eine DFB-Auswahl gesorgt.

Völler erinnerte an andere deutsche Junioren-Teams, aus denen später erfolgreiche Spieler in der A-Auswahl hervorgingen. Er selbst hatte mit anderen späteren Weltmeistern von 1990 wie Lothar Matthäus oder Pierre Littbarski zuvor mit der U21 ein EM-Endspiel erreicht. 2009 wurden spätere Rio-Weltmeister wie Manuel Neuer oder Sami Khedira mit der U21 zunächst Europameister.

Den aktuellen U17-Spielern wünschte Völler, dass "sich keiner verletzt und sie nicht verrückt gemacht werden von Eltern oder Beratern". Dann könne einigen der Spieler eine große Karriere bevorstehen. (dpa)