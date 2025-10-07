Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nagelsmanns Einladung überrascht Atubolu im Mittagsschlaf

Erstmals beim A-Team dabei: Der nachnominierte Noah Atubolu.
Erstmals beim A-Team dabei: Der nachnominierte Noah Atubolu. Bild: Robert Nemeti/dpa
Erstmals beim A-Team dabei: Der nachnominierte Noah Atubolu.
Erstmals beim A-Team dabei: Der nachnominierte Noah Atubolu. Bild: Robert Nemeti/dpa
1. Bundesliga
Nagelsmanns Einladung überrascht Atubolu im Mittagsschlaf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Unwohlsein von Stammkeeper Oliver Baumann beschert dem Freiburger Noah Atubolu seine A-Team-Premiere - zumindest im Training. Die Nummer eins in der U21 war er schon.

Herzogenaurach.

Auf diesen Anruf hatte Noah Atubolu schon länger gehofft. Und als er kam, da schlief der 23 Jahre alte Torwart des SC Freiburg, den Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation nachnominiert hat. 

"Wir sind Sonntagnacht nach dem Spiel in Mönchengladbach sehr spät nach Hause gekommen", schilderte Atubolu auf der Internetseite seines Vereins die am Montag unerwartete Einladung nach Herzogenaurach. "Ich habe nach dem Vormittagstraining einen Mittagsschlaf gemacht. Nach dem Aufwachen waren mehrere verpasste Anrufe von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und SC-Torwarttrainer Michael Müller auf dem Handy."

Mehrere verpasste Anrufe auf dem Handy

Die Botschaft an ihn lautete, dass ein Fahrer unterwegs sei, um ihn abzuholen. Noch am Abend ging es für Atubolu nach Franken. Weil der Hoffenheimer Oliver Baumann, der am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Luxemburg und drei Tage später in Belfast gegen Nordirland im deutschen Tor stehen soll, nach der Anreise zum DFB-Team über Übelkeit klagte, reagierten Nagelsmann und Kronenberg umgehend.

Womöglich kann der malade Baumann erstmal nicht trainieren. Und darum soll Atubolu das Torwartteam um den Stuttgarter Alexander Nübel und Finn Dahmen vom FC Augsburg ergänzen. Der Freiburger stand ohnehin auf Abruf. "Ich fahre mit der Erwartung zur Nationalmannschaft, alles aufzusaugen und lernen zu können", sagte der ehrgeizige Schlussmann: "Es ist mir eine Riesenehre, im Kader der deutschen Nationalmannschaft zu stehen."

Atubolus A-Team-Premiere hat sich abgezeichnet. Nagelsmann nannte es schon vor den September-Länderspielen "eine Frage der Zeit, wann er in unseren Kreis rückt". Der Torwart, der im Sommer die Nummer eins der deutschen U21-Auswahl bei der EM in der Slowakei war, gilt als Mann der Zukunft.

Ziele: WM 2026 und Nationaltorwart

"Mein Ziel ist es langfristig auf jeden Fall, Nationaltorwart zu werden", sagte Atubolu zuletzt. Der 1,90 Meter und über 90 Kilogramm schwere Athlet ist selbstbewusst. Mancher sah in ihm schon früh einen neuen Manuel Neuer. "Die Vergleiche waren nicht super zuträglich", sagte Nagelsmann kürzlich dazu.

Atubolu wiederum benannte die WM-Teilnahme 2026 als logische Ambition. "Wäre ja komisch, wenn's nicht so wäre nach meinen letzten Monaten", sagte er Mitte September bei einem Besuch im ZDF-"Sportstudio".

Gut in Form: Noah Atubolu lenkt am Sonntag in Mönchengladbach den Ball um den Pfosten.
Gut in Form: Noah Atubolu lenkt am Sonntag in Mönchengladbach den Ball um den Pfosten. Bild: David Inderlied/dpa
Gut in Form: Noah Atubolu lenkt am Sonntag in Mönchengladbach den Ball um den Pfosten.
Gut in Form: Noah Atubolu lenkt am Sonntag in Mönchengladbach den Ball um den Pfosten. Bild: David Inderlied/dpa

Da räumte er übrigens auch ein, dass ihm die Vergleiche mit Deutschlands Rekordtorhüter Neuer (39) nicht gutgetan hätten. Sie hätten zu unrealistischen Erwartungen geführt. Als Nummer eins im Freiburger Tor brauchte er eine Anlaufzeit. Patzer blieben nicht aus. Inzwischen hält Atubolu stabil. In der Bundesliga hat er sich zudem den Ruf als Elfmeterkiller erarbeitet.

Auch Weltmeister-Torwart Neuer äußerte sich übrigens jüngst im ZDF positiv über Atubolu. "Ihm stehen alle Türen offen für die Zukunft", sagte der Kapitän des FC Bayern, der nach der Heim-EM 2024 seine DFB-Karriere beendete. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
2 min.
DFB-Keeper Baumann lobt Talent Atubolu: "Guter Junge"
Noah Atubolu vom SC Freiburg ist aktuell gut drauf.
SC-Keeper Noah Atubolu hat beim badischen Bundesliga-Duell mehr zu tun als Oliver Baumann. Der derzeitige DFB-Stammtorwart hält viel von seinem deutlich jüngeren Rivalen.
18:27 Uhr
3 min.
Erkrankung stoppt Woltemade und Baumann - Atubolu nominiert
Nick Woltemade kann nicht pünktlich zur Nationalmannschaft kommen.
Nach seinem gelungenen Start in Newcastle fehlt Nick Woltemade zum Wochenstart bei der Nationalmannschaft. Auch Oliver Baumann ist nicht richtig fit. Nagelsmann holt einen weiteren Torwart.
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel