Nationalspieler Koch verlängert in Frankfurt bis 2030

Der umworbene Abwehrchef von Eintracht Frankfurt erhält bei den Hessen einen neuen Vertrag zu besseren Bezügen.

Frankfurt/Main. Nationalspieler Robin Koch hat sich trotz verlockender Angebote für einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt entschieden und seinen Vertrag beim hessischen Fußball-Bundesligisten vorzeitig bis 2030 verlängert. "Es ist uns gelungen, einen absoluten Leistungsträger langfristig zu binden, das ist ein wichtiges Signal", kommentierte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche die Verlängerung des bisher bis 2027 gültigen Arbeitspapiers von Koch.

Der 28 Jahre alte Abwehrchef des Champions-League-Teilnehmers war vor allem von Vizemeister Bayer Leverkusen umworben worden, entschied sich aber letztlich nach intensiven Gesprächen für einen Verbleib in der Mainmetropole. "Ich höre oft auf mein Bauchgefühl. Und auch hier hat mir dieses relativ früh gesagt, dass es nur richtig ist, meinen Vertrag zu verlängern", begründete Koch seine Entscheidung.

Koch kam 2023 von Leeds United zur Eintracht, für die er bisher 85 Pflichtspiele bestritt. In der abgelaufenen Saison gehörte er zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga und hatte großen Anteil am dritten Platz, durch den sich die Frankfurter erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse qualifizierten.

Koch wichtiger Stützpfeiler der Eintracht-Defensive

"Wir haben zusammen Außergewöhnliches erreicht, darüber hinaus ist er wieder deutscher Nationalspieler geworden - Frankfurt ist der richtige Ort für ihn und er der richtige Spieler für uns. Für die Entwicklung dieser jungen Mannschaft ist es sehr wichtig, dass Robin bleibt", sagte Krösche.

Zuletzt war Koch mit der Nationalmannschaft in der Nations League im Einsatz. Sowohl im Halbfinale gegen Portugal (1:2) als auch im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2) spielte er durch. Nach dem Urlaub will er auch mit der Eintracht wieder angreifen.

"In der kommenden Spielzeit wieder in der Champions League zu spielen, ist etwas Besonderes für den Verein, für die Stadt und auch für mich. Ich will, dass wir unsere Leistungen auch in den nächsten Jahren bestätigen und in allen Wettbewerben eine sehr gute Rolle spielen", formulierte Koch seine Ziele und kündigte an: "Ich will hier noch viel erreichen." (dpa)