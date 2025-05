Nationalspieler Rüdiger peilt Real-Comeback bei Club-WM an

Die Nations League kommt für Abwehrspieler Rüdiger zu früh. Für Real will er schon bald wieder auflaufen. Sein letzter Auftritt sorgte für Aufsehen.

Berlin.

Nationalspieler Antonio Rüdiger will nach seinem Wutausbruch im Pokalfinale und seiner Verletzung bald wieder für Real Madrid auflaufen. "Ich denke, ich bin bei der Club-WM zurück", sagte der 32-Jährige bei der Icon League in Berlin. Das Turnier findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Es gehe ihm gut, er sei noch in der Erholung, sagte Rüdiger.