Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nationalspielerin Lena Oberdorf wieder am Knie verletzt

Schon wieder verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild)
Schon wieder verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Schon wieder verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild)
Schon wieder verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Nationalspielerin Lena Oberdorf wieder am Knie verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die lange verletzte Lena Oberdorf soll in der Nations League eigentlich ihr Comeback geben. Doch der Bayern-Star erlebt gegen Köln einen Schockmoment - und auch Bundestrainer Wück muss bangen.

München.

Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern München hat sich erneut am Knie verletzt. Die 23-Jährige musste beim 5:1 (1:1)-Bundesliga-Sieg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden. Oberdorf sollte bei den Nations-League-Spielen der deutschen Frauen gegen Frankreich am Freitag in Düsseldorf oder am Dienstag darauf in Caen eigentlich ihr Comeback geben.

Wieder das rechte Knie betroffen

Erstmals seit ihrem Kreuzbandriss vor den Olympischen Spielen 2024 steht die Weltklasse-Mittelfeldspielerin jedenfalls wieder im Kader von Bundestrainer Christian Wück. Oberdorf verließ mit verbundenem rechten Knie und gestützt auf Betreuern den Platz auf dem Bayern-Campus. Auch bei ihrer schweren Verletzung war das rechte Knie betroffen. Sie hatte nicht nur die Sommerspiele im Vorjahr, sondern auch die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz verpasst. Eine Diagnose gab es vorerst nicht. 

FC Bayern dreht den Rückstand

Die Bayern-Frauen bleiben in der Liga ungeschlagen, gerieten aber nach fünf Minuten durch Sandra Jessen überraschend in Rückstand. Die für Oberdorf eingewechselte Momoko Tanikawa (45.+7) glich aus. Danach trafen Magdalena Eriksson trotz eines Kopfverbands per Kopf (53.), Georgia Stanway (60.), Stine Ballisager (61.) und Pernille Harder (84./Foulelfmeter) für den Favoriten. Am Ende musste auch noch Tuva Hansen mit einer Sprunggelenkverletzung raus.

In der Tabelle liegen die Münchnerinnen weiter drei Punkte vor dem großen Rivalen VfL Wolfsburg. Das Team aus Niedersachsen gewann auch dank eines Doppelpacks von Ex-Nationalstürmerin Alexandra Popp 5:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
15:06 Uhr
1 min.
Erneuter Kreuzbandriss bei Nationalspielerin Lena Oberdorf
Schon wieder verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild)
Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich innerhalb von 15 Monaten zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Wie der deutsche Meister FC Bayern München mitteilte, wird die...
18:10 Uhr
4 min.
Wieder Kreuzbandriss bei Nationalspielerin Lena Oberdorf
Schon wieder schwer am Knie verletzt: Nationalspielerin Lena Oberdorf. (Archivbild)
Die befürchtete Diagnose hat sich bestätigt: Bayern-Star Lena Oberdorf, gerade zurück nach einer schweren Knieverletzung, hat es wieder erwischt.
Ulrike John, dpa
Mehr Artikel