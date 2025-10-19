Nationalspielerin Lena Oberdorf wieder am Knie verletzt

Die lange verletzte Lena Oberdorf soll in der Nations League eigentlich ihr Comeback geben. Doch der Bayern-Star erlebt gegen Köln einen Schockmoment - und auch Bundestrainer Wück muss bangen.

München. Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern München hat sich erneut am Knie verletzt. Die 23-Jährige musste beim 5:1 (1:1)-Bundesliga-Sieg des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden. Oberdorf sollte bei den Nations-League-Spielen der deutschen Frauen gegen Frankreich am Freitag in Düsseldorf oder am Dienstag darauf in Caen eigentlich ihr Comeback geben.

Wieder das rechte Knie betroffen

Erstmals seit ihrem Kreuzbandriss vor den Olympischen Spielen 2024 steht die Weltklasse-Mittelfeldspielerin jedenfalls wieder im Kader von Bundestrainer Christian Wück. Oberdorf verließ mit verbundenem rechten Knie und gestützt auf Betreuern den Platz auf dem Bayern-Campus. Auch bei ihrer schweren Verletzung war das rechte Knie betroffen. Sie hatte nicht nur die Sommerspiele im Vorjahr, sondern auch die Europameisterschaft im Juli in der Schweiz verpasst. Eine Diagnose gab es vorerst nicht.

FC Bayern dreht den Rückstand

Die Bayern-Frauen bleiben in der Liga ungeschlagen, gerieten aber nach fünf Minuten durch Sandra Jessen überraschend in Rückstand. Die für Oberdorf eingewechselte Momoko Tanikawa (45.+7) glich aus. Danach trafen Magdalena Eriksson trotz eines Kopfverbands per Kopf (53.), Georgia Stanway (60.), Stine Ballisager (61.) und Pernille Harder (84./Foulelfmeter) für den Favoriten. Am Ende musste auch noch Tuva Hansen mit einer Sprunggelenkverletzung raus.

In der Tabelle liegen die Münchnerinnen weiter drei Punkte vor dem großen Rivalen VfL Wolfsburg. Das Team aus Niedersachsen gewann auch dank eines Doppelpacks von Ex-Nationalstürmerin Alexandra Popp 5:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen. (dpa)