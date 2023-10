Nationalteam ohne Frankfurterin Anyomi nach Island

Frankfurt/Main. Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch muss im Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen auf Island auf Stürmerin Nicole Anyomi verzichten.

Die 23-Jährige von Eintracht Frankfurt reiste wegen Kniebeschwerden nicht mit nach Reykjavík. Beim 5:1 gegen Wales in Sinsheim hatte Anyomi das fünfte Tor erzielt. Eine Nachnominierung nahm Hrubesch nicht vor.

Die DFB-Auswahl steht auf Island unter Zugzwang. In der Nations League ist Deutschland weiterhin Gruppenzweiter hinter Dänemark, nur der Gruppensieg wahrt die Chance auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Fehlen werden auch Abwehrchefin Marina Hegering (Probleme an der Achillessehne) und Kapitänin Alexandra Popp (muskuläre Probleme). (dpa)