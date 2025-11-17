Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nationaltorhüterin Berger im Finale der US-Meisterschaft

Ein Tor in der Nachspielzeit lässt Deutschlands beste Keeperin auf einen Titel hoffen. Auch die Torfrau hat ihren Anteil am Halbfinal-Erfolg.

Orlando.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger steht mit ihrem Team Gotham FC im Finale der US-Fußball-Meisterschaft. In einem dramatischen Halbfinale in der National Women’s Soccer League (NWSL) gewann das Team aus New Jersey bei Orlando Pride mit 1:0 (0:0) und kämpft am kommenden Samstag (Ortszeit) gegen Washington Spirit um den Titel. Jaedyn Shaw sorgte mit ihrem Treffer in der siebten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten Sieg. Berger hielt wenig später den Erfolg mit einer Glanzparade fest (90. Minute+10.).

Die 35 Jahre alte Berger, die zuletzt zweimal hintereinander Deutschlands Fußballerin des Jahres wurde, fehlte der DFB-Elf beim Erfolg im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich Ende Oktober wegen einer Knieverletzung. (dpa)

