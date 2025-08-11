Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Nationaltorhüterin Berger: Rückkehr nach Deutschland denkbar

Bergers Parade im EM-Viertelfinale bringt ihr noch heute Anerkennung ein.
Bergers Parade im EM-Viertelfinale bringt ihr noch heute Anerkennung ein. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Bergers Parade im EM-Viertelfinale bringt ihr noch heute Anerkennung ein.
Bergers Parade im EM-Viertelfinale bringt ihr noch heute Anerkennung ein. Bild: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa
Fußball
Nationaltorhüterin Berger: Rückkehr nach Deutschland denkbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ann-Katrin Berger ist erneut Deutschlands Fußballerin des Jahres - dabei steht sie seit mehr als zehn Jahren bei Clubs im Ausland unter Vertrag. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist vorstellbar.

New York.

Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger kann sich vor dem Karriereende eine Rückkehr nach Deutschland in die Fußball-Bundesliga vorstellen. "Es wäre schön, am Ende meiner Karriere noch mal in Deutschland zu spielen und in der Nähe meiner Familie zu sein. Wenn es ein gutes Angebot gibt, würde ich darüber nachdenken", sagte die 34-Jährige dem "Kicker" nach ihrer Wahl zu Deutschlands Fußballerin des Jahres. Berger spielt seit 2014 im Ausland und seit etwas mehr als einem Jahr in der nordamerikanischen Profi-Liga NWSL für Gotham FC. 

Gwinn ebenfalls ausgezeichnet - und voll des Lobes

Berger gewann die Wahl bereits zum zweiten Mal in Serie und teilt sich die Auszeichnung in diesem Jahr erstmals mit Giulia Gwinn vom FC Bayern München. Gwinn, die sich während der EM am Knie verletzte und das Turnier als Zuschauerin und Motivator ihrer Teamkolleginnen erlebte, lobte Berger erneut für ihre Aktion im Viertelfinale gegen Frankreich. "Ich habe noch nie so eine Parade gesehen, und bin mir sicher, dass es so eine in der Form auch nicht mehr geben wird. Anne hat alles riskiert. Das war herausragend, Weltklasse." Berger selbst berichtete, sie sei auf die Schulter gefallen, "hatte Schmerzen, deshalb fand ich es nicht so überragend in dem Moment. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
1 min.
Sanierungen am Fachschulzentrum Freiberg-Zug: Neue Gelder bewilligt
Das Fachschulzentrum im Freiberger Stadtteil Zug.
Seit geraumer Zeit wird das marode Gebäude auf Vordermann gebracht. Nun wird eine weitere Etappe angegangen.
Wieland Josch
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
19.07.2025
2 min.
Fußballerinnen für Szenario Elfmeterschießen vorbereitet
Hat Giulia Gwinn als Elfmeterschützin bei der EM vertreten: Sjoeke Nüsken
Das dramatische Elfmeterschießen im EM-Viertelfinale von Zürich war auch im deutschen Team ein Thema. Der Bundestrainer hat für den Fall der Fälle eine Liste.
10.08.2025
4 min.
Wirtz ist Fußballer des Jahres - Schuster bester Trainer
Florian Wirtz ist zum ersten Mal als Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden.
Florian Wirtz ist neuer Fußballer des Jahres, Julian Schuster wird als Trainer ausgezeichnet. Bei den Fußballerinnen gibt es eine Premiere.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel