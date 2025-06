Nations-League-Finale: Spanien-Trainer spricht von Todesfall

Im Fußballstadion von München stürzt offenbar eine Person aus einem Block auf die Pressetribüne. Viele Sanitäter und Ordner unterstützen während der Verlängerung.

München. Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat nach dem verlorenen Finale der Nations League einem Fußball-Fan gedacht. "Bevor wir mit den Fragen loslegen, möchte ich mein Beileid aussprechen, weil heute ein Fan auf den Zuschauerrängen gestorben ist. Mein Beileid an die Familie", sagte der 63-Jährige zu Beginn der Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Portugal. Details gab es zunächst nicht. Auch die Europäische Fußball-Union äußerte sich zunächst nicht.

Das Endspiel in der Nations League in München war von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. Zahlreiche Ordner, Polizisten und Sanitäter waren auf der Haupttribüne für Ersthilfe zur Stelle. Augenzeugen berichteten, dass eine Person vom zweiten Rang in den Bereich der Pressetribüne gefallen sein soll.

Auch RTL berichtet von Notfall

Offizielle Statements zu dem Zwischenfall gab es zunächst nicht. Der übertragende TV-Sender RTL berichtete von dem Notfall bei der Partie zwischen Portugal und Spanien, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Verlängerung befand.

Spaniens Nationalmannschaft hatte das Endspiel in der Münchner Arena im Elfmeterschießen gegen Portugal verloren. (dpa)