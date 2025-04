NBA: Wagner und Magic erreichen Playoffs

Franz Wagner und die Orlando Magic stehen in den Playoffs der NBA. Dort wartet der amtierende Meister aus Boston.

Orlando. Basketball-Weltmeister Franz Wagner und die Orlando Magic haben die Playoff-Endrunde der NBA erreicht. Das Team aus Florida setzte sich im ersten Spiel des Play-In-Turniers gegen die Atlanta Hawks deutlich mit 120:95 durch. Als Nummer sieben der Eastern Conference bekommt es Orlando in Runde eins der Playoffs mit Titelverteidiger Boston Celtics zu tun.

Wagner kam auf durchwachsene 13 Punkte und traf keinen einzigen seiner fünf Versuche aus der Distanz. Allerdings konnte er in der Defensive Akzente setzen und steuerte 13 Rebounds bei - Höchstwert aller Spieler der Partie. Bester Akteur bei Orlando war Cole Anthony mit 26 Zählern, der deutsche Profi Tristan da Silva erzielte vier Punkte. Bei Atlanta ragte Topstar Trae Young mit 28 Punkten heraus.

Die Hawks haben noch eine letzte Chance zur Teilnahme an den Playoffs. Im abschließenden Play-In-Duell um Platz acht im Osten trifft Atlanta am Freitag (Ortszeit) auf den Sieger des Spiels zwischen den Chicago Bulls und den Miami Heat.

Warriors um Curry schlagen Grizzlies knapp

In der Western Conference sicherten sich die Golden State Warriors über den ersten Umweg die Playoff-Teilnahme. Das Team um Superstar Stephen Curry schlug in heimischer Halle die Memphis Grizzlies knapp mit 121:116. In der ersten Runde der Finalserie trifft der Ex-Meister aus San Francisco auf die Houston Rockets.

Wie den Hawks im Osten, so bleibt auch den Grizzlies in der Western Conference noch eine Möglichkeit auf die Playoffs. Im letzten Play-In-Spiel empfängt Memphis den Gewinner des Duells zwischen den Sacramento Kings und den Dallas Mavericks. Der Sieger dieses Spiels zieht als Nummer acht im Westen in die Playoffs ein und bekommt es mit den Oklahoma City Thunder zu tun. (dpa)