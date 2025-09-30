Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neubau geplant: Mailand verkauft Fußballstadion San Siro

Das San-Siro-Stadion in Mailand soll vekauft werden. (Archivbild)
Das San-Siro-Stadion in Mailand soll vekauft werden. (Archivbild) Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Das San-Siro-Stadion in Mailand soll vekauft werden. (Archivbild)
Das San-Siro-Stadion in Mailand soll vekauft werden. (Archivbild) Bild: Luca Bruno/AP/dpa
Fußball
Neubau geplant: Mailand verkauft Fußballstadion San Siro
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 100 Jahre lang fanden im San Siro viele legendäre Fußball-Spiele statt. Jetzt sollen die beiden Vereine AC und Inter an gleicher Stelle ein neues Stadion bauen dürfen.

Mailand.

Das legendäre Fußballstadion San Siro in Mailand steht kurz vor dem Verkauf. Der Stadtrat der norditalienischen Metropole gab grünes Licht dafür, dass die beiden Vereine AC und Inter Mailand neue Eigentümer werden. Die beiden vielfachen italienischen Meister wollen anstelle der fast 100 Jahre alten Arena an gleichem Ort einen Neubau errichten. Der Kaufpreis für das insgesamt 28 Hektar große Areal, zu dem auch die Parkflächen gehören, beträgt annähernd 200 Millionen Euro.

Die Entscheidung in der Kommunalvertretung fiel nach langen Diskussionen mitten in der Nacht. Für einen Verkauf stimmten 24 Stadträte. 20 waren dagegen. Die Opposition hält den Preis für zu niedrig. Zudem gibt es Proteste, weil viele mit dem Stadion im Westen der Stadt Erinnerungen verbinden. Auch die deutsche Nationalmannschaft und deutsche Vereine waren dort oft zu Gast. Auf dem Weg zum WM-Titel 1990 spielte Deutschland dort fünfmal.

Neubau soll 1,2 Milliarden Euro kosten

Seinen Namen hat Italiens größtes Fußballstadion (75.000 Zuschauer) von dem Stadtteil, in dem es liegt: San Siro. Offiziell wurde es nach dem Fußballer Giuseppe Meazza (1910-1979) benannt, der sowohl für AC als auch für Inter spielte. Nächstes Jahr - zum 100. Geburtstag - wird in dem Stadion noch die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina (6. bis 22. Februar) über die Bühne gehen. 

Bei der Fußball-EM 2032, die Italien zusammen mit der Türkei ausrichtet, soll ebenfalls in Mailand gespielt werden. Allerdings sollen die Matches dann im neuen Stadion ausgetragen werden, das moderner, aber auch etwas kleiner werden soll: Geplant ist eine Kapazität von 71.500 Zuschauern. Die Eröffnung ist für 2031 geplant.

Auch das neue Stadion wollen sich die beiden großen Mailänder Vereine teilen. Die Kosten werden aktuell auf etwa 1,2 Milliarden Euro geschätzt. Entworfen wird es von den Architekturbüros Foster + Partners und Manica. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
19.09.2025
3 min.
IOC lässt Russen unter Auflagen für Winter-Olympia zu
Kirsty Coventry (r) äußert sich zum Start von russischen Athleten bei Winter-Olympia in Italien
Wie bei den Sommerspielen in Paris dürfen auch bei Winter-Olympia in Italien Einzelsportler aus Russland als neutrale Athleten dabei sein. Offen ist, welche Weltverbände den IOC-Beschluss umsetzen.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
19.09.2025
1 min.
Menschenkette gegen blockierte Radwege in Mailand
Eine Menschenkette gegen zugeparkte Radwege in Mailand.
Zugeparkte Radwege sorgen immer wieder für Ärger - auch in Italien. Jetzt stellen sich Hunderte Radfahrer aus Protest dagegen auf.
Mehr Artikel