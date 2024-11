Neue Startgruppen im Biathlon – was es damit auf sich hat und warum der Weltverband IBU auf Kritik reagierte

Jetzt kostenlos lesen bis 19:30!

Kontiolahti. Die Saison der Skijäger beginnt am Samstag in Kontiolahti mit den Mixed-Staffeln. Die WM 2025 steigt im idyllischen Lenzerheide. Zur neuen Startreihenfolge und zu weiteren Fragen gibt „Freie Presse“ Antworten.

Wie wurde die Startreihenfolge in der Vergangenheit ermittelt?

Bisher durften in den Einzel- und Sprintrennen die Top 15 im Gesamtweltcup selbst wählen, in welcher der vier Startgruppen sie ins Rennen gehen möchten. In der Regel war das je nach den zu erwartenden Wetterbedingungen Gruppe 1 oder 2. Das hatte den Nachteil, dass die Wettbewerbe meist mit Startnummer 30 entschieden waren.

Was besagt die neue Startregel?

Sie sieht eine rote (Top 15) und eine blaue Gruppe (Top 16 bis 30) sowie eine ausgeloste Startgruppe 1 vor. In Startgruppe 1 gehen 15 Athleten an den Start, die in der Gesamtweltcupwertung nicht in den Top 30 sind. Jede Nation darf einen Starter nominieren. Es folgt mit Startnummer 16 der erste gesetzte Athlet aus der blauen Gruppe, danach kommt die rote Gruppe. Ex-Skijäger Daniel Böhm, inzwischen für die Internationale Biathlon Union (IBU) tätig, erklärt zudem: "Gesetzte Athleten aus der blauen und roten Gruppe werden nicht nacheinander starten, dazwischen werden Sportler aus der Gruppe ab Top 31 gelost."

Was erhofft sich die IBU davon?

Mit der neuen Regel soll zum einen verhindert werden, dass zu viele Topathleten in kurzem Zeitraum am Schießstand präsent sind und die Kamera schnell von einem zu anderen springen muss. "So gibt es mehr Zeit, auf der Strecke oder beim Schießen vernünftige Bilder zu produzieren und gute Storys zu erzählen", sagt Böhm. Insgesamt erhofft sich die IBU für die Rennen einen längeren Spannungsbogen, wenn die Besten später starten. Das verspricht höhere TV-Quoten über die gesamte Übertragungszeit.

Wie haben die Athleten auf die neue Regel reagiert?

Mit Kritik, vor allem von Männerseite aus Norwegen. Die Topleute befürchten, dass die Sportler in den ersten beiden Gruppen bessere Bedingungen vorfinden und die besten Biathleten so benachteiligt sind. Daraufhin hat die IBU nachgebessert und einen Passus ins Reglement geschrieben, wonach die Wettkampfjury je nach Wetterprognosen und zu erwartenden Bedingungen zur bisher praktizierten Startregel zurückkommen kann und die Top 15 ihre Startgruppe wieder selbst wählen dürfen.

Was sagen Experten dazu?

Olympiasieger Arnd Peiffer kann den Ärger der Norweger verstehen: "Wenn ich in den Top 15 bin, dann will ich frei wählen können. Und wenn vorn die vermeintlich besten Bedingungen sind, dann will ich nach vorn. Punkt", meint der TV-Experte. Er glaubt aber nicht an eine zu große Beeinflussung durch die neue Regel: "Vielleicht wird es gar nicht so ein Unterschied sein. Für mich ist ohnehin entscheidend, dass man sich vernünftig und nicht allzu weit vom Start entfernt warmmachen kann. Ansonsten muss man es ausprobieren. Vielleicht ist es in zwei Jahren normal."

Was ist noch neu?

Die im Vorwinter praktizierte Regel, dass es kein Streichresultat mehr im Gesamtweltcup gibt, wurde nach Intervention der Athleten "ausbalanciert", wie Daniel Böhm berichtet: "Wir haben diesen Vorschlag der Athleten eins zu eins übernommen." Auch wurde das Preisgeld erhöht. Im Weltcup werden insgesamt rund 10 Millionen Euro ausgeschüttet und künftig die Platzierungen 3 bis 10 bzw. 17 bis 29 höher dotiert. Für einen Weltcupsieg gibt es weiter 15.000, für Rang zwei 12.000 und für Platz drei 10.000 Euro. Zudem erhalten die Plätze drei bis neun mehr Weltcuppunkte. Das blaue Trikot trägt von nun an nicht mehr der beste "U-25"-, sondern "U-23"-Athlet.

Was verspricht die WM?

Ein großes Spektakel in wunderschöner Landschaft. Lenzerheide ist binnen kürzester Zeit zum WM-Gastgeber aufgestiegen. Dahinter steckt auch der ehemalige Schweizer Olympialangläufer Jürg Capol, der früher im Marketing des Skiweltverbandes Fis arbeitete. Lenzerheide, wo Tennisidol Roger Federer sein Feriendomizil hat, steht aber auch vor einer riesigen Herausforderung, was Transport und Kapazitäten für Unterkünfte angeht: Auf der Hauptanreiseroute führt nur eine Straße hinauf in den rund 1500 Meter hoch gelegenen 2000-Seelen-Ort, der während der WM aus allen Nähten platzen wird. Jürg Capol freut sich bereits auf die Gäste aus aller Welt, auf spannende Rennen und das Drama am Schießstand: "Unglaublich, dass die Vision wahr wird. Früher standen da Kühe und Esel, die das Gras gefressen haben", sagt der Eidgenosse. Ab 11. Februar 2025 wird es wohl etwas hektischer in Lenzerheide zugehen.