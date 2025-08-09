Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neuer Ausfall in Bayern-Offensive

Paul Wanner muss erst einmal pausieren.
Paul Wanner muss erst einmal pausieren. Bild: Harry Langer/dpa
Paul Wanner muss erst einmal pausieren.
Paul Wanner muss erst einmal pausieren. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
Neuer Ausfall in Bayern-Offensive
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den FC Bayern naht der Pflichtspiel-Auftakt. Erst einmal pausieren muss Paul Wanner, der sich gegen Tottenham verletzt hat. Seine Zukunft in München bleibt spannend.

München.

Der FC Bayern München muss erst einmal auf Paul Wanner verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, hat der Offensivspieler beim 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur eine "kleine Bandverletzung" im linken Sprunggelenk erlitten. Der Mittelfeldakteur stehe damit vorerst nicht zur Verfügung.

Wanners Chance in Saison-Vorbereitung

Nach zwei Leihjahren bei der SV Elversberg und beim 1. FC Heidenheim ist Wanner im Profikader des FC Bayern München zurück. Durch den langfristigen Ausfall von Superstar Jamal Musiala sind die Chancen des U21-Nationalspielers auf Einsatzzeit im Ensemble von Trainer Vincent Kompany gestiegen. Gegen Tottenham war Wanner eingewechselt worden. Beim 2:1 gegen Olympique Lyon stand der Deutsch-Österreicher in der Startformation.

Wanners Vertrag in München läuft bis zum 30. Juni 2027. Es gibt auch in diesem Sommer Interessenten, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach sollen angeblich dazugehören. Einfluss auf seine weitere Zukunft dürfte auch haben, ob Nick Woltemade doch noch vom VfB Stuttgart zum FC Bayern wechselt. Aktuell sieht es nicht danach aus.

Ließ Wanner gegen Lyon von Beginn an ran: Trainer Vincent Kompany.
Ließ Wanner gegen Lyon von Beginn an ran: Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa
Ließ Wanner gegen Lyon von Beginn an ran: Trainer Vincent Kompany.
Ließ Wanner gegen Lyon von Beginn an ran: Trainer Vincent Kompany. Bild: Sven Hoppe/dpa

Nächster Bayern-Test am Dienstag in Zürich

Derzeit fehlen dem FC Bayern die Langzeitverletzten Musiala (Wadenbeinbruch nach Sprunggelenkluxation), Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch), die die Bayern-Bosse gegen Ende der Hinrunde zurückerwarten. Zuletzt musste gegen Tottenham auch Serge Gnabry mit muskulären Problemen pausieren.

Für die Münchner geht es am Dienstag mit einem Testspiel beim Grasshopper Club Zürich weiter. Das erste Pflichtspiel des deutschen Meisters steht am kommenden Samstag mit dem Franz-Beckenbauer-Supercup bei Pokalsieger VfB Stuttgart an. Die neue Bundesliga-Saison startet für die Münchner am 22. August mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
2 min.
Wurf mit Bierflasche und Faustschlag: Ausraster in der Chemnitzer City-Bahn hat Folgen
Ein Mann verletzte zwei Personen in der C11 und wurde nun vorm Amtsgericht verurteilt.
In der City-Bahn pöbelte der Angeklagte einen Fahrgast mit dunkler Hautfarbe an. Andere gingen dazwischen. Dann rastete der Angeklagte aus.
Johannes Fromm
03.08.2025
2 min.
Leihe perfekt: Palhinha von Bayern zu Tottenham
Joao Palhinha verlässt den FC Bayern auf Leihbasis.
2023 war João Palhinha der Wunschspieler der Bayern. Ein Jahr später gelingt der Transfer - doch dann funkt es nicht beim Portugiesen in München. Nun geht es für ihn auf die Insel.
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
08.08.2025
5 min.
Bayern "sehr happy" mit Kader - Woltemade "vom Tisch"
Max Eberl ist mit dem Kader "happy".
Der FC Bayern plant keine weiteren Transfers. Der Zugang von Nick Woltemade ist erst mal "vom Tisch". Vorstand Max Eberl deutet eine Vertragsverlängerung an, an der auch Michael Ballack beteiligt ist.
Christian Kunz, dpa
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel