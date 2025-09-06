Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neuer Club: Deal für Star-Fußballerin Geyoro kein Weltrekord

Grace Geyoro (M) wechselt nach England. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Grace Geyoro (M) wechselt nach England. (Archivbild) Bild: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
Fußball
Neuer Club: Deal für Star-Fußballerin Geyoro kein Weltrekord
Der Wechsel von Grace Geyoro zu den London City Lionesses sorgt für Aufsehen – doch die kolportierte Rekordablöse bestätigt der Club nicht.

London.

Englands Erstligist London City Lionesses hat nach eigenen Angaben doch nicht für den nächsten Transfer-Rekord im Fußball der Frauen gesorgt. Britische Medien hatten zuvor berichtet, dass die Lionesses Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro von Paris Saint-Germain für eine Ablöse von 1,4 Millionen Pfund (rund 1,61 Millionen Euro) verpflichtet hätten. 

Das wäre eine Bestmarke gewesen. Doch der frisch in die Women's Super League aufgestiegene Club der Investorin Michele Kang bestätigte zwar den Transfer, dementierte aber die Berichte über die Höhe der Ablöse. "Es ist eine fantastische Verpflichtung und eine fantastische Spielerin, aber die Zahlen stimmen nicht ganz. Ich vermute, dass diese Zahlen eher von der anderen Seite propagiert werden", sagte Geschäftsführer Martin Semmens talkSPORT. "Es ist ein großer Deal um die Ein-Million-Pfund-Marke, aber leider kein Weltrekord."

So gilt weiter Lizbeth Ovalle als Rekord-Spielerin. Für die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin hatte der US-Club Orlando Pride im August rund 1,29 Millionen Euro ausgegeben. Die mexikanische Nationalspielerin war von ihrem Heimatverein UANL Tigres in die US-Profiliga NWSL gewechselt. (dpa)

