Neuer Coach: Oliver David übernimmt Red Bull München

Drei Trainer haben den viermaligen Eishockey-Meister Red Bull München in der vergangenen Saison betreut. Mit dem Amerikaner Oliver David will der bayerische DEL-Club nun wieder in die Erfolgsspur.

München. DEL-Club EHC Red Bull München hat einen neuen Trainer. Wie der Eishockey-Erstligist mitteilte, übernimmt der Amerikaner Oliver David das Kommando an der Bande des vierfachen deutschen Meisters. Der 46-Jährige war zuletzt Chefcoach des EC Red Bull Salzburg, mit dem er 2024 und 2025 Meister in Österreich wurde.

Mit David wollen die Münchner wieder für mehr Kontinuität sorgen. In der abgelaufenen Saison, in der die Münchner im Playoff-Viertelfinale gegen die Adler Mannheim ausgeschieden waren, war zunächst der Finne Toni Söderholm freigestellt worden. Nachdem Interimscoach Max Kaltenhauser aus persönlichen Gründen zurückgetreten war, hatte der Amerikaner Don Jackson das Team bis zum Saisonende betreut.

"Oliver hat bei all seinen Stationen erfolgreich gearbeitet. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm auch in München wieder eine erfolgreiche Ära gestalten werden", sagte RB-Sportdirektor Christian Winkler über den neuen Coach. (dpa)