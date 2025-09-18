Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neuer happy nach seinem 100. Sieg: "Reiten auf einer Welle"

Manuel Neuer (r) in Aktion bei seinem 100. Sieg in der Champions League.
Manuel Neuer (r) in Aktion bei seinem 100. Sieg in der Champions League. Bild: Tom Weller/dpa
Manuel Neuer (r) in Aktion bei seinem 100. Sieg in der Champions League.
Manuel Neuer (r) in Aktion bei seinem 100. Sieg in der Champions League. Bild: Tom Weller/dpa
Fußball
Neuer happy nach seinem 100. Sieg: "Reiten auf einer Welle"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den ersten großen Saison-Test meistern die Bayern eindrucksvoll. Der Torjäger spricht nach dem 3:1 gegen Chelsea von einer "Top-Leistung", der Kapitän sogar von einer "Krönung".

München.

Harry Kane verließ nach seinem Doppelpack die Arena mit der silbernen Trophäe für den "Mann des Spiels". Kapitän Manuel Neuer erhielt nach dem 3:1 des FC Bayern München gegen den FC Chelsea zwar keinen Pokal. Aber auch der 39 Jahre alte Torwart hat zum Champions-League-Auftakt etwas Besonderes erreicht: Es war sein 100. Sieg in der Königsklasse. 

"Das ist natürlich eine schöne Zahl", sagte Neuer nach seinem 151. Einsatz in Europas Eliteliga. Und er ist nach dem Portugiesen Cristiano Ronaldo, seinem langjährigen Bayern-Kollegen Thomas Müller und dem spanischen Torwart Iker Casillas erst der vierte Spieler überhaupt in der Champions-League-Geschichte, der die 100-Siege-Marke erreicht.

"Eine große Mannschaft geschlagen" 

Wichtiger war Neuer am Mittwochabend aber etwas anderes. "Wir sind froh, dass wir eine große Mannschaft zuhause geschlagen haben. Das ist ein gutes Zeichen", sagte der Kapitän nach dem überzeugenden Erfolg gegen den Club-Weltmeister und Conference-League-Gewinner. Es war ein Zeichen nach innen und nach außen. Ein Zeichen, dass mit dem deutschen Meister zu rechnen ist in dieser Saison nach den vorangegangenen Debatten um eine Außenseiterrolle. 

Applaus, Applaus: Harry Kane trifft doppelt gegen Chelsea.
Applaus, Applaus: Harry Kane trifft doppelt gegen Chelsea. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Applaus, Applaus: Harry Kane trifft doppelt gegen Chelsea.
Applaus, Applaus: Harry Kane trifft doppelt gegen Chelsea. Bild: Leonie Asendorpf/dpa

Sechs Pflichtspiele, sechs Siege, es läuft zum Saisonstart in allen Wettbewerben. Neuer klang euphorisch: "Wir reiten auf einer positiven Welle. Es ist schon eine Krönung, wie wir gespielt und sie niedergerungen haben."

Doppelpacker Kane: Es war High Level

Auch Kane, der den Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte und das entscheidende 3:1 erzielt hatte, war rundum zufrieden nach dem auch persönlich ganz starken Auftritt gegen den Club aus seinem Heimatland. "Es war High Level, eine Top-Leistung. Und bis jetzt der größte Test in der Saison", sagte der Engländer. 

Der Grundstein ist gelegt für eine erfolgreiche Ligaphase. Ein Platz unter den ersten Acht der Tabelle und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale ist das erste Etappenziel. "Das war der erste Step", sagte Kane, bevor er mit seiner Familie aus der Arena in die Münchner Nacht verschwand. In zwei Wochen geht es auf Zypern weiter beim Champions-League-Neuling FC Pafos. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:05 Uhr
2 min.
Kompanys Traum und Kanes Ansage: Bayern "kein Underdog"
Bayern-Trainer Vincent Kompany (r) und Torjäger Harry Kane (l) beim Abschlusstraining vor dem Auftaktspiel gegen Chelsea.
Die Bayern legen wieder los in Europa. Als Außenseiter? Nein, sagen Trainer und Torjäger. Der Weg zum ersten Ziel, dem direkten Einzug ins Achtelfinale, wird aber bereits herausfordernd.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
06:25 Uhr
2 min.
Bayern-Torjäger Kane und die Chelsea-Rivalität
Gegen Chelsea im Fokus: Bayern-Torjäger Harry Kane.
Auf seine Tore hoffen die Bayern-Fans. Und die Chelsea-Anhänger? "Die mögen mich nicht", scherzt Harry Kane. Schließlich hat er in London lange für Tottenham gespielt und getroffen.
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
Mehr Artikel