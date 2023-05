Neuer Investor: Wird es für den FSV Zwickau eine Woche der Wahrheit?

Wer am Samstag Augenzeuge der vorerst letzten Drittligapartie des FSV Zwickau gewesen ist, mochte nicht so richtig glauben, dass diese Mannschaft mit ihrem Betreuerstab samt Vereinsführung diese siebente Spielzeit im Profifußball an die Wand gefahren hat. Wo andernorts nach Abstiegen Spieler mitunter vom Hof gejagt werden, ließen sich die Fans mit...