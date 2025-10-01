Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neuer Nagelsmann-Plan: Basketball und kleine Brötchen

Der Bundestrainer stellt seinen zweiten Kader für die WM-Saison zusammen.
Der Bundestrainer stellt seinen zweiten Kader für die WM-Saison zusammen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Vor der Nominierung war der Bundestrainer noch bei der Premiere der Völler-Doku.
Vor der Nominierung war der Bundestrainer noch bei der Premiere der Völler-Doku. Bild: Arne Dedert/dpa
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback.
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht.
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Der Bundestrainer stellt seinen zweiten Kader für die WM-Saison zusammen.
Der Bundestrainer stellt seinen zweiten Kader für die WM-Saison zusammen. Bild: Federico Gambarini/dpa
Vor der Nominierung war der Bundestrainer noch bei der Premiere der Völler-Doku.
Vor der Nominierung war der Bundestrainer noch bei der Premiere der Völler-Doku. Bild: Arne Dedert/dpa
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback.
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht.
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Fußball
Neuer Nagelsmann-Plan: Basketball und kleine Brötchen
Arne Richter und Patrick Reichardt, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schlotterbeck als Hoffnungsträger, Wirtz in der Krise: Wer übernimmt bei der Nationalmannschaft die Rolle des "Dreier-Werfers"? Der Bundestrainer ändert sehr früh seine Strategie für das WM-Ticket.

Frankfurt/Main.

Florian Wirtz als englischer Patient, Antonio Rüdiger der nächste prominente Name in der langen Ausfall-Liste: Die Probleme von Julian Nagelsmann auf dem Weg nach Amerika werden nicht kleiner, die großen Titelträumereien müssen nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation ruhen. Der Bundestrainer nimmt einen schnellen Strategiewechsel vor, der sofort Einfluss auf seinen nächsten Kader der Fußball-Nationalmannschaft hat.

"Wir sind in einer instabilen Situation, deshalb ist es nicht so ratsam, so super viele Spieler zu ersetzen", sagte Nagelsmann vor der Nominierung des Aufgebots für den nächsten Länderspiel-Doppelpack gegen Luxemburg (10. Oktober) und in Nordirland (13. Oktober). Wenn der 38-Jährige am Donnerstag über die Social-Media-Kanäle des DFB die Spielerliste veröffentlicht, sind Überraschungen also unwahrscheinlich. 

Slowakei-Pleite als Bürde

"Es wird nicht fünf Neue geben. Die Spieler, die dabei waren, sollen die Chance kriegen, es besser zu machen", sagte Nagelsmann. Vier Wochen habe er mit seinem Trainer-Team über die Folgen des bitteren 0:2 in der Slowakei gebrütet, das die Ausgangslage für den fest eingeplanten Gruppensieg und das direkte WM-Ticket nun massiv verkompliziert. 

Das Ergebnis: "Wir wollen mehr ins Machen kommen und weniger ins Reden." Nagelsmann selbst hatte mit seinen umfangreichen Ausführungen über das Titelziel 2026 und eine von ihm erwartete dominante Spielweise in der leicht anmutenden Quali-Gruppe den Fokus vom Wesentlichen weggerückt. Nun sollen es erstmal wieder die Basics sein. 

Jetzt gehe es nicht darum, "schön oder spektakulär zu spielen", mahnte Rudi Völler. Es gehe darum, "wach zu sein und besser zu spielen", gab der DFB-Sportdirektor vor. Völler musste 2001 als Teamchef in die WM-Playoffs gegen die Ukraine (0:0/4:1) und weiß, wie groß der Druck dann wird. 

Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback.
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback.
Nico Schlotterbeck ist ein Hoffnungsträger bei seinem DFB-Comeback. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Als großer Hoffnungsträger kehrt Nico Schlotterbeck nach langer Verletzung zurück. Weitere personelle Änderungen werden marginal sein. Freiburgs Noah Atubolu darf möglicherweise als dritter Torwart seine Qualitäten demonstrieren. Rechtsverteidiger Nnamdi Collins ist nach seinem unglücklichen Debüt in der Slowakei und der folgenden Frankfurter Krise ein Streichkandidat. 

Fürs große Ganze greift Nagelsmann plötzlich auf sein EM-Rezept zurück. Wie vor dem Heimturnier 2024 werden wieder klare Rollenmuster gesucht und die erfolgreichen deutschen Basketballer als Vorbilder auserkoren. Die haben innerhalb von zwei Jahren den WM- und EM-Titel gewonnen.

Nagelsmann sucht Dreier-Werfer

"Wir müssen die Spieler definieren, die die Dreier werfen und die Spieler, die den Werfern den Ball geben", sagte Nagelsmann. Doch wer macht den Dennis Schröder für das DFB-Team? Kapitän Joshua Kimmich ist ein emsiger Anführer, klar. Aber um den Münchner herum bröckelt eine starke Hierarchie immer mehr weg. Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Kai Havertz und nun auch Rüdiger, alle verletzt. 

Geradezu herbeigesehnt wird das Comeback von Schlotterbeck. Der Dortmunder spielte im März gegen Italien (2:1/3:3) hervorragend auf und musste dann wegen einer Knieoperation passen. Auch als lockerer Typ kann er Nagelsmann weiterhelfen. "Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist – er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns", sagte Nagelsmann über den Innenverteidiger.

Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht.
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht.
Für Florian Wirtz läuft es in Liverpool überhaupt nicht. Bild: Adam Davy/PA Wire/dpa

Eine Säule, ein Dreier-Werfer, ist auch Wirtz, doch die sportliche Krise des Offensivzauberers nach seinem Wechsel zum FC Liverpool ist ein Problem für den Bundestrainer. "Für ihn ist es wichtig, dass in Liverpool der Knoten platzt. Ich hoffe, dass er ein Tor schießt und mal eins vorlegt", sagte Nagelsmann nach Wirtz' Freistoßtor beim mühsamen und doch erlösenden 3:1 gegen Nordirland. 

Die Bilanz des 22-Jährigen seither für seinen Club: Kein Tor, kein Assist und kritische Töne englischer Ex-Größen wie Wayne Rooney oder Jamie Carragher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
11:53 Uhr
4 min.
Nagelsmann greift durch: Ohne Füllkrug in WM-Spur
Nagelsmann geht einen neuen Weg mit der DFB-Elf.
Nach dem Quali-Fehlstart reagiert der Bundestrainer: Füllkrug und Mittelstädt fehlen, fünf Rückkehrer und ein Neuling sind dabei. Das direkte WM-Ticket darf nicht weiter in Gefahr geraten.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
29.09.2025
3 min.
Nagelsmann: Mehr machen und weniger reden
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation bemüht der Bundestrainer ein Basketball-Bild und sucht - im übertragenen Sinne - seine Dreierwerfer. Ein BVB-Verteidiger kehrt sicher ins Aufgebot zurück.
Mehr Artikel