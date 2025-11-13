Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Neuer Spielkalender: MLS orientiert sich an Europas Topligen

Vancouvers Topstar Thomas Müller kennt den europäischen Rhythmus bestens. (Archivbild)
Vancouvers Topstar Thomas Müller kennt den europäischen Rhythmus bestens. (Archivbild) Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Vancouvers Topstar Thomas Müller kennt den europäischen Rhythmus bestens. (Archivbild)
Vancouvers Topstar Thomas Müller kennt den europäischen Rhythmus bestens. (Archivbild) Bild: DARRYL DYCK/The Canadian Press/AP/dpa
Fußball
Neuer Spielkalender: MLS orientiert sich an Europas Topligen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die nordamerikanische Major League Soccer stellt ihren Spielplan um: Nach einer Übergangsrunde 2027 soll dort vieles so werden wie im europäischen Fußball.

New York.

Die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS ändert ihren Spielkalender und passt sich künftig den weltweit führenden Topligen an. Ab 2027 wird die Major League Soccer ihre Partien jahresübergreifend von Sommer bis zum Frühjahr austragen, wie es am Donnerstag in einer MLS-Mitteilung hieß. Die aktuelle Saison läuft seit Februar und endet Anfang Dezember mit dem Playoff-Finale um die Meisterschaft.

Für die Phase der Kalender-Umstellung soll es von Februar 2027 bis Mai 2027 eine verkürzte Saison mit 14 Spieltagen und anschließenden Playoffs geben. Die Saison 2027/2028 soll dann in der zweiten Julihälfte 2027 beginnen und Ende Mai 2028 enden. Geplant ist demnach auch eine Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.

"Die Kalenderumstellung ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserer Geschichte", sagte MLS-Chef Don Garber. Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen - allen voran die britische Premier League, La Liga in Spanien, die italienische Serie A und die Bundesliga in Deutschland - werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen. Garber sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: "Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fußball in Nordamerika." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
Müller vor Playoff-Start: "Das habe ich nicht erwartet"
Thomas Müller startet mit den Vancouver Whitecaps in die Playoffs.
Thomas Müller ist bei den Vancouver Whitecaps angekommen - das betont er ebenso wie sein Trainer. Vor dem Playoff-Auftakt schwärmt der Ex-Weltmeister von seinem Entschluss für den MLS-Club aus Kanada.
24.10.2025
4 min.
Müller vor Playoff-Debüt mit Whitecaps: "Wie ein DFB-Pokal"
Thomas Müllers Anfangszeit bei Vancouver läuft hervorragend. (Archivfoto)
Playoffs im Fußball: Das kennt Thomas Müller noch nicht. Mit den Vancouver Whitecaps trifft er zum Start auf den FC Dallas - einer Mannschaft, mit der es noch eine Rechnung zu begleichen gilt.
Maximilian Haupt, dpa
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel