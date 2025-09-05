Neuer Vertrag bis 2035 für Klassiker in Monaco

Das Rennen bietet meist wenig Spannung auf der engen Strecke. Seinen Reiz hat Monaco für die Formel 1 aber nicht verloren. Ein neuer Vertrag gilt nun bis einschließlich 2035.

Monte Carlo. Die Formel 1 hat den Vertrag mit Monaco vorzeitig verlängert, der Klassiker in den engen Straßen des Fürstentums ist nun bis einschließlich 2035 im Rennkalender. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Rande des Großen Preises von Italien in Monza bekannt. Die bisherige Vereinbarung war bis einschließlich 2031 gültig.

"Es ist ein legendäres Rennen, das von allen Fahrern und Fans geliebt wird und dank seiner Lage im glamourösesten Fürstentum der Welt eine einzigartige Atmosphäre bietet", sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Allerdings bietet der Stadtkurs praktisch keine Überholmöglichkeiten, ein zweiter Pflichtboxenstopp in diesem Jahr hatte die erhoffte Spannungssteigerung auch nicht gebracht. (dpa)