Neues Hobby: Ex-Fußballer Kramer schleicht durch Buchläden

Christoph Kramers Alltag hat sich nach der Fußballkarriere komplett geändert. Der Ex-Nationalspieler erlebt plötzlich Dinge, die für andere Menschen normal sind. Es geht um Duschen und Frühstück.

Berlin.

In seiner neu gewonnenen Freizeit schlüpft Ex-Fußballer und Autor Christoph Kramer gerne in die Rolle eines Spions und schleicht durch Buchhandlungen. "Da gibt’s oben so eine Cafeteria. Da setze ich mich immer hin und dann versuche ich, zu telepathieren: "Kauf das Buch, kauf das Buch." Ich freue mich so sehr, wenn das jemand kauft. Was mich stört ist, die Leute das Buch nehmen, sich das angucken und zurücklegen", verriet Kramer (34) in der RTL-Sendung "Stern TV".